‘Raza de víboras’, Calderón le dice a AMLO por mensaje navideño

El mensaje navideño que Andrés Manuel López Obrador publicó en Nochebuena encontró respuesta en en expresidente Felipe Calderón.

El viernes, el mandatario pidió seguir el ejemplo de Jesucristo.

“Hoy a media noche, hace más de dos mil años, nació Jesús Cristo, y muchos, aún librepensadores y de otras religiones, lo reconocen por su amor a los pobres y olvidados. Gandhi decía: ‘No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús’. Sigamos su ejemplo. Felicidades”, publicó en su cuenta de Twitter.

A esto contestó el panista, quien señaló que no se puede promover la caridad y el odio al mismo tiempo.

“A quienes dicen 1 cosa pero practican otra, Jesús les dice “sepulcros blanqueados y raza de víboras” “Así son ustedes: por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad”, publicó en su cuenta de Twitter.

Los enfrentamientos entre ambos personajes han sido comunes en el sexenio. Uno de los más recientes fue cuando Calderón criticó la preparación de Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección ‘Quién es quién de las mentiras de la semana’.

“Viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que ‘no es falso pero se exagera’”, escribió Calderón a principios de diciembre.