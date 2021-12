AMLO responde a Calderón: ‘Elizabeth Vilchis no sabrá leer, pero no es mentirosa’

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a la presentadora de la sección de ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’, Elizabeth García Vilchis, del tuit ofensivo publicado por Felipe Calderón y reiteró su compromiso con la “verdad” en sus informes.

“Usted cree que nos quedamos en la época de los montajes, pues no sabrá leer la señorita de la sección pero no dice mentiras, es una vergüenza, ojalá y cuide su prestigio, se puede decir que no tiene, pero no debemos ser injustos y lapidarios, debe de cuidarse y sobre todo un expresidente, por lo que representó a México”, comentó.

Elizabeth García Vilchis (@_LizVilchis), encargada de la sección ‘Quién es Quién’ en las ‘fake news’, "no sabrá leer (...) pero no dice mentiras", comentó @lopezobrador_. pic.twitter.com/1GKAkI7L6F — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) December 8, 2021

El mandatario respondió al tuit publicado por el expresidente Felipe Calderón este domingo en el que acusó de montaje al viaje realizado por López Obrador junto con otros funcionarios en el tren que conecta la Ciudad de México con el Aeropuerto Felipe Ángeles.

“Viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que ‘no es falso pero se exagera’”, escribió Calderón.

Un buen ejemplo de “Fake News”: viajar en un tren que no existe, a base de manipular las imágenes con videos pregrabados. Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que “no es falso pero se exagera”. https://t.co/bMfKza8Agf — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) December 6, 2021

El presidente descartó las acusaciones de Calderón y afirmó que a diferencia de los gobiernos anteriores, él no tiene la necesidad de realizar montajes.