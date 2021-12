Revocación de mandato: Esta organización trabaja 22 horas al día para entregar las firmas

Un edificio de tres pisos, y otro predio donde se ubican las oficinas de Gabriela Jiménez, quien fue candidata a una diputación federal por Morena, son el búnker de las firmas que recolecta la organización Que Siga la Democracia, promovente de la revocación de mandato, y la cual se dice simpatizante del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Financiero acudió al inmueble ubicado en la delegación Azcapotzalco, Ciudad de México. Frente al pasillo de acceso está uno de los módulos que se replican en diferentes puntos del país con la leyenda “QueSigaAMLO” con los colores de Morena.

La señora detrás del módulo pide firmas a los transeúntes, pocos se detienen, algunos dicen “ya firmé”.

Al lado, en el predio marcado con el 246, y que solo es un patio, 15 mujeres revisan –sin sana distancia– miles de hojas con firmas.

Eva Rojas, voluntaria, platicó que cotejar los datos entre los formatos y la credencial de elector de cada firma lleva cerca de dos minutos.

Son 60 personas en promedio, entre integrantes de la asociación y voluntarios, los que trabajan en la verificación. Se dividen en tres turnos, desde las 8:00 y hasta las 6:00 horas del siguiente día.

Dentro de las oficinas hacen la foliación y separación en paquetes de 50 escaneos.

“Para que nos quede un respaldo a nosotros y no nos lo den por perdedizo”, comentó en entrevista Enrique Farrera, integrante de la mesa directiva de la asociación.

Han detectado que firman donde va la huella digital, firman fuera del recuadro, usan lápiz o no se capturaron bien los datos. “El margen de error si acaso es de uno por ciento, por una letra, un número que no se le entienda pero no por mala intención, como lo menciona el INE, que hay firmas de muertos, nombres de perros. Eso lo han inventado”.

En las mesas se observa el mismo tipo de cajas, foliadoras, dedales, engrapadoras e impresoras, solo varía el tipo de computadoras.

Sergio Pérez, secretario de la organización que hasta el 16 de diciembre entregó 3.7 millones de firmas al INE, aseguró que todos los recursos y materiales son aportaciones voluntarias. Destacó que, como varios, siempre han hecho activismo, son conocidos, por lo que les prestan casas o incluso les toca dormir en camionetas.

A Azael Mancillas, también integrante, se le cuestiona el porqué promover un ejercicio si finalmente van a votar porque se quede el Presidente.

“La ley fue creada para la participación activa, pareciera que no hay contrarios pero sí los hay”, dijo.

Dado que el INE les ordenó modificar su publicidad y apegarse al criterio de revocación y no ratificación, el activista aclaró que ya se hizo, pero justificó que si se usó otra palabra fue por una cuestión de “enseñanza escolar, recordemos que el ciudadano mexicano necesita ser más explícito para entender las cosas”.