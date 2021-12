Más cambios en el gabinete, solo si fuera necesario: AMLO

A tres años de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no prevé hacer más cambios dentro de su gabinete, a menos que sea necesario, durante la conferencia de prensa que realizó ayer en Palacio Nacional.

“No, no, ya no, ya nos vamos así, sólo que se presente algo especial, pero no, ya se hicieron los cambios”, remarcó el mandatario.

El único cambio que anunció fue en la Subsecretaría de Egresos, dado que Victoria Rodríguez Ceja fue propuesta como gobernadora del Banco de México.

En su lugar quedará Juan Pablo de Botton, quien estaba en Nacional Financiera.





En tanto, en esa dependencia de la Secretaría de Hacienda queda José Antonio Ramírez Pineda, quien fungió como director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cambio que se anunció desde el martes pasado.

En esos enroques también estuvo el de Pedro Zenteno Santaella, quien estaba al frente del Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), y quien ahora encabezará el ISSSTE.

En tanto, en Birmex se designó al general Jens Pedro Lohmann Iturburu para reforzar la entrega de medicamentos a partir de 2022.

En su primer trienio, López Obrador ha modificado hasta 12 secretarios de Estado, siendo las secretarías de Hacienda, y Medio Ambiente y Recursos Naturales las que llevan hasta dos cambios.

En Hacienda, Carlos Urzúa fue reemplazado por Arturo Herrera, y éste a su vez por Rogelio Ramírez de la O.

Josefa González Blanco fue la primera titular de Semarnat; le siguió Víctor Toledo, y luego María Luisa Albores.