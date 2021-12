Consulta de revocación de mandato pondrá a prueba a la ‘4T’, dice AMLO

Con la consulta de revocación de mandato prevista en abril de 2021 se probará qué tanto respaldo tiene la “política de transformación” del gobierno actual, declaró este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En abril del año próximo vamos a probar qué tanto respaldo tiene nuestra política de transformación, sabremos si vamos bien o no con la consulta”, dijo en su mensaje en el Zócalo por su tercer año de Gobierno.

Manifestó que ese ejercicio no solo resolverá si se va o se queda, sino que establecerá el procedimiento para hacer realidad el principio de que el pueblo pone y el pueblo quita.

“Es establecer en nuestro país un precedente. Nada de que me eligieron por seis años y puedo hacer lo que me de la gana. No, el pueblo tiene que mantener todo el tiempo el poder en sus manos”, expuso.

Por eso pidió a militantes de partidos y ciudadanos apartidistas que pongan en práctica el método de revocación de mandato hasta convertirlo en un hábito democrático: “Tengamos fe en el pueblo y sigamos haciendo historia”.

Sostuvo que en los primeros tres años de su administración se ha demostrado que el país es una gran nación, libre y soberana, respetada y respetable para el resto del mundo, que lucha por la paz y que se encamina a ser una república justa, igualitaria, democrática y fraterna, y que eso ha sido una obra de todos.