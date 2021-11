‘Estamos preparados para todo’: AMLO sobre variante ómicron

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el país está preparado para enfrentar la nueva variante de coronavirus conocida como ómicron y detectada por primera vez en Sudáfrica.

“Nosotros estamos preparados para todo, estamos atentos siempre, cuidado a la población porque es nuestro trabajo”, apuntó en conferencia de prensa desde Oaxaca.

.@lopezobrador_ descartó el cierre de actividades en México, ante la amenaza de la nueva variante de COVID, Ómicron, calificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "preocupante". pic.twitter.com/THoo64keOB — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) November 29, 2021

El mandatario federal subrayó que el país está listo para cerrar fronteras pero el cierre de actividades no se volverá a llevar a cabo.

El mandatario federal informará sobre las acciones que tomará su gobierno este martes en conferencia de prensa, junto con las autoridades en materia de salud.

Hizo un llamado a la población para no perder la calma pues “ya le están dando seguimiento” y de acuerdo a los informes que le han presentado especialistas “no hay motivos de riesgo”.

“Si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso, nada más que se detectó en Sudáfrica, no se sabe más, si va a ampliarse, si va a llegar a todos los países pero sobre el grado de peligro que representa en cuanto a contagios y fallecimiento no hay información”, expuso.

Recalcó la importancia que sigue teniendo la vacunación para afrontar el COVID-19 y sus variantes, como la sudafricana.

“No hay tampoco información de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta variante no hay información, no se puede decir [que] las vacunas no sirven, al contrario, lo que esta demostrado es que lo mejor es la vacuna para prevenir”, dijo.

Este martes iniciará la vacunación contra el COVID-19 para la población de 15 a 17 años en todas las alcaldías de la CDMX. La vacuna que recibirán los jóvenes será la de Pfizer-BioNTech.

“Tenemos que seguir vacunando a los que se han quedado rezagados, todos tenemos que vacunarnos y ya empezamos a vacunar a los jóvenes”, agregó.