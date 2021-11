Prudencia, le pide Monreal a Sheinbaum

En el Senado, el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, pidió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, prudencia y sensatez ante la campaña anticipada rumbo a la sucesión presidencial de 2024.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta fue cuestionado, en videoconferencia de prensa, sobre si no es ilegal la campaña de la jefa de Gobierno, al repartir la tarjeta de Claudia, dar entrevistas a medios internacionales y visitar diversas entidades del país:

“Yo respeto mucho a Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno, como compañera de partido y, como dijo el Presidente ahora, está muy abierto todo, pero hay que tener cuidado, prudencia, sensatez”, respondió.

Consideró que la sucesión anticipada podría crear distracciones de quienes tienen responsabilidad política; sin embargo, él está metido en su trabajo “100 por ciento”.

Monreal, quien insistió en que la encuesta es un método desgastado y Morena debe promover elecciones primarias, fue además cuestionado sobre las declaraciones del dirigente del PRD, Jesús Zambrano, quien aseveró que no descarta al político zacatecano como candidato de la alianza PRI-PAN-PRD: “Yo puedo hablar, he hablado con todos, me facilita mi posición. Conozco a los dirigentes de cada uno de los partidos, y el dirigente del PRD es amigo mío de muchos años, y le expreso mis respetos. Le mando un abrazo”.

En tanto, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para 2024 no habrá tapados y reiteró su confianza en el método de la encuesta para elegir candidatos.