Armerías de EU Piden desechar Demanda de la 4T

WASHINGTON, DC.- Los fabricantes de armas demandados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pidieron “desechar el caso” a la Corte Federal de Massachusetts, donde se presentó la querella en su contra.

Por medio de un memorando, Smith and Wesson Brands, Barret, Century International Arms, Colt’s, Glock, Sturm Ruger and Co e Interstate Arms presentaron sus argumentos por escrito para eliminar la demanda civil en su contra.

Los 11 fabricantes de armas sostienen que, contrario a lo que sostiene la parte acusadora, “no son responsables” del tráfico ilegal de armas a México.