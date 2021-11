Morena y aliados van solos y dejan fuera a la oposición del PEF 2022

Ya con el dictamen casi sobre la mesa, que se presentará este lunes a legisladores de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, confesó: “No conozco el proyecto alterno de presupuesto 2022 de la oposición”.

El coordinador del PRD, Luis Espinoza Cházaro, confirmó que “no hemos sido escuchados por nadie, no ha habido diálogo con nadie de nosotros de la coalición Va por México, ni con el PRI, con el PAN, con nadie”.

“Por primera vez en muchos años hay una cerrazón total del partido en el gobierno a tratar de llegar a algunos acuerdos por lo menos sobre el destino de algunas partidas del presupuesto federal. Están decididos a irse solos, aplicar su aplanadora mayoría”, dijo a EL FINANCIERO el líder perredista.

-Trasciende que el PRI sí ha tenido acercamientos con Hacienda y con Morena para pactar y negociar algunas partidas para el campo, gobernadores, alcaldes de su partido…, se le preguntó.

-Ah, eso sí no lo sé. Habría que preguntarles a ellos. La verdad no lo creo, no lo veo viable para el PRI, respondió Espinoza Cházaro.

El Presupuesto de Egresos se aprueba con mayoría simple de 250 más uno de los 500 diputados, y Morena y sus aliados completan 277 votos o curules.

Con el dictamen prácticamente concluido –después de largas jornadas, encerrados viernes, sábado y domingo–, a sólo unas horas de votarlo hoy en la Comisión de Presupuesto y a un día de llevarlo al pleno de los 500 diputados –donde se debatirá toda esta semana–, los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD apenas presentarán este lunes –a las 11:00 horas en San Lázaro– su proyecto alternativo del gasto para 2022.

Legisladores de estos tres partidos –”MC no existe, no tiene interlocutores, no le interesan los acuerdos con la 4T, sólo busca la pugna, la descalificación con fines electorales y los reflectores”, comentaron en el equipo económico de trabajo de Morena– adelantaron a EL FINANCIERO que su propuesta alterna busca “cambios de fondo” en el 10 por ciento del gasto total en el que sí hay posibilidades de hacer modificaciones.

Anticiparon que “nuestra ruta central es el ajuste en los gastos millonarios en las obras ‘de relumbrón’ e inviables, como el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, y destinar más dinero al campo, a estados y municipios, a salud, a medicinas contra el cáncer, a vacunas antiCovid para niños, a energías limpias, a seguridad, educación, entre otros”.

Y aunque el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, garantizó que todas las más de mil reservas que han anunciado que van presentar los de la oposición “las vamos a discutir, para eso estamos, es el trabajo de los diputados”, en la coalición Va por México anticiparon que “ya nos advirtieron, de manera informal, que no van a dejar pasar nada, por instrucciones del presidente de Morena, Mario Delgado, y del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

“Esto será el inicio de la cuenta regresiva de la ruptura en San Lázaro frente al ambiente que viene por la reforma eléctrica del Presidente”, adelantaron panistas.

Sin embargo, otros diputados de Morena aseguraron que “en las mesas están participando todos los interesados, seguimos en la búsqueda de acuerdos, se revisa y se revisarán todas las peticiones en la sesión de este lunes en la comisión, se turnarán todas las reservas al pleno, el martes se discutirá en lo general y el miércoles y jueves en lo particular, donde se podrán aceptar algunas si son viables”.

En este sentido, Ignacio Mier recalcó que “habrá diálogo, pero no se permitirán cambios que tengan que ver con recuperar moches, etiquetados, si tienen que ver con la nostalgia de recuperar el Ramo 23, eso no”.

“La ciudadanía nos dio un mandato al votar por un cambio de modelo y de régimen, sería un incongruente, un inconsciente, un falsario si yo actuara contrario a ese mandato”, argumentó el morenista.