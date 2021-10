‘No estoy derrotada’, dice Rosario Robles tras confirmación de prisión preventiva

Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), afirmó que no se siente derrotada sino triste tras la decisión de un juez de control, quien determinó mantener la medida cautelar de prisión justificada en su contra.

“No estoy derrotada, estoy triste, asustada, pero veo las injusticias. Y entonces digo, si el canciller (Marcelo Ebrard) con el que yo coincido plenamente dice ‘A mí no me tocaba estar viendo los tornillos’ (por el accidente de la Línea 12 del Metro), yo era la secretaria de Estado, a mí no me tocaba estar viendo los tornillos. Es el mismo criterio”, declaró en una entrevista con Grupo Fórmula.

La exfuncionaria contó que tenía mucha expectativa de que se hiciera justicia y que pudiera llevar en libertad su proceso, tal como lo amerita el delito por el que es acusada, pero que la decisión del juez le generó desesperanza, tristeza e impotencia. Pero también ganas de seguir luchando.

Esta entrevista con Grupo Fórmula es la primera que Robles Berlanga concede desde 2019.

Al respecto de la decisión de dar la exclusiva y hablar para el medio, la exfuncionaria dijo que hablaba con mucha conciencia, sabiendo que podría recibir algún tipo de repercución no en el centro penitenciario de Santa Marta Acatitla sino como “consecuencias de otra naturaleza”.

Dijo que este tiempo en prisión le ha servido para aprender mucho de sí misma, pero también ha analizado mucho la situación por la que está pasando.

“Es una venganza (...) El presidente dice y yo le tomo la palabra que de su parte no es (una venganza), entonces, ¿de parte de quién es? Pero de que hay venganza, sí”, afirmó.

El 20 de octubre, juez de control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, Alejandro Villar Ceballos, dictaminó que la exfuncionaria deberá continuar su proceso penal tras las rejas, por el delito de ejercicio indebido del servicio público por la “Estafa Maestra”.

Argumentó un alto riesgo de fuga si se le concede a Robles la prisión domiciliaria.