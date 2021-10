Rosario Robles sale a la defensa de la UNAM: ‘objeto de ataques desde el poder’

Rosario Robles mostró su apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cual ha sido criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en repetidas ocasiones.

En su cuenta oficial de Twitter publicó una foto donde se le ve usando una playera de la máxima casa de estudios. En la publicación, la exfuncionaria ofreció su solidaridad a la universidad por “por los ataques de los que es objeto desde el poder”.

“Mi solidaridad con la UNAM, mi universidad, por los ataques de los que es objeto desde el poder. Mi vocación social y mi compromiso con México lo aprendí en sus muros. También que es inalienable el 𝗗𝗘𝗥𝗘𝗖𝗛𝗢 𝗔 𝗗𝗜𝗦𝗘𝗡𝗧𝗜𝗥”, dijo.

Señaló que su espíritu fue forjado en la UNAM. “Desde aquellos años me enseñaron a luchar por las libertades. Hoy me ha sido arrebatada una, mi libertad física. Pero no mi capacidad de pensar críticamente”, escribió.

Esto, luego de que durante dos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticara a la máxima casa de estudios asegurando que perdió su esencia y se convirtió en individualista y derechista tras el paso del periodo neoliberal.

Mi solidaridad con la #UNAM, mi universidad, por los ataques de los que es objeto desde el poder. Mi vocación social y mi compromiso con México lo aprendí en sus muros. También que es inalienable el 𝗗𝗘𝗥𝗘𝗖𝗛𝗢 𝗔 𝗗𝗜𝗦𝗘𝗡𝗧𝗜𝗥. pic.twitter.com/76qBLYheRp — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) October 23, 2021