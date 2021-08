¿Qué sigue tras la consulta para enjuiciar a expresidentes? Expertos explican en 9 frases

Este miércoles se realizó el foro EF Meet Point. Y después de la consulta, ¿qué sigue?, en el que participaron Gisela Rubach, directora general de Consultores y Marketing Político; Juan Ignacio Zavala, articulista de El Financiero; y Alejandro Moreno, director de Encuestas y Estudios de Opinión de El Financiero.

En este foro conducido por Guillermo Ortega, director general de Información Política y Social, se abordó el tema de la consulta contra expresidentes que se realizó el pasado domingo, en la cual ganó el sí, pero no tuvo la participación para que pudiera ser vinculante.

Estas son las mejores frases de este foro:

Gisela Rubach

1.- “Para mí (AMLO) es el ganador indiscutible de la consulta, sigue disciplinado con la estrategia que tiene para su sexenio en los cambios y las cosas que quiere hacer. Esta es una pieza más en ese tablero que está generando y ha generado”.

2.- “Seguramente esas gubernaturas que tiene ahorita Morena seguirán este modelo del presidente en el tema de hacer sus consultas a nivel estatal, sus revocaciones de mandato también a nivel estatal, siguiendo el modelo, y creo que todavía nos falta ver muchas cosas que van a pasar de aquí al 2024 que son parte de una estrategia para mí muy bien planteada, es algo que la oposición no alcanza a ver, no alcanza a percibir, y tampoco tiene un plan de qué hacer como oposición, empezando con una contranarrativa que pueda romper el marco con el que nos tiene atrapados a todos el presidente”.

3.- “El INE hizo el trabajo que le tocaba hacer a dos meses de haber llevado un proceso en todo el país con la elección más grande en la historia que fue la elección de junio, dos meses después tiene que organizar una consulta, supuestamente sin presupuesto arma solamente la tercera parte de las casillas que se tuvieron en la elección intermedia de junio, con limitantes de solo tener 2 semanas para la difusión de la consulta, que era responsabilidad del INE hacerla. Yo creo que en términos generales, el hecho del INE de haber podido organizar esta consulta con todas estas restricciones y demás, yo creo que hizo un buen trabajo”.

Juan Ignacio Zavala

4.- “Creo que la consecuencia política... no hay ninguna en términos claros como resultado de la consulta. Sí hay esta continuación de la estrategia del presidente de estar jugando con los actores del pasado, para él es un gana-gana toda vez que la oposición está dispersa -logró unirse para la elección de junio en algunos rubros-. Y mientras siga así, el presidente va a seguir ganando”.

5.- “El hecho de que alguien como López Obrador que ha sido el candidato con más votos en la historia de México se someta a eso (revocación) es algo que ya ganó de entrada. No sabemos si con el 90 por ciento, pero seguramente ya ganó. Para muchos de sus adversarios incluso es un truco, él tiene que terminar su mandato, él fue elegido por seis años, no se vale bajarse a la mitad y no se va a bajar a la mitad. Pero es tiempo de volver a hacer que el tema se trate de él y de su liderazgo”.

6.- “El INE es parte de este bombardeo estratégico que requiere el presidente López Obrador de estar diciendo quiénes son los malos, los malos son por supuesto todos los del pasado, todos los expresidentes, el INE, los medios de comunicación, todos los que de alguna manera tienen entre 20 y 80 años y que vivieron en los últimos 40 años en este país y que son culpables de la pesadilla neoliberal”.

Alejandro Moreno

7.- “El dato contundente de más de 90 por ciento de voto a favor del sí es un triunfo para él (López Obrador) y va alineado con su sentir mayoritario de que sí se deben esclarecer de alguna manera cualquier hecho o delito del pasado”.

8.- “La consulta del próximo año sí va a ser decisoria. No debiera serlo, el presidente tiene un mandato constitucional de seis años pero él mismo abrió esta posibilidad de la revocación de mandato, y ahí sí hay algo contencioso, algo en conflicto, si debe o no continuar, y me parece que aquí la oposición va a tener una jugada mucho más fácil, van de bajada, pueden movilizar el descontento ciudadano que haya en esos momentos con el presidente”.

9.- “Vamos a imaginar escenarios. Un escenario en el que López Obrador arrasa en la consulta de revocación de mandato por el ‘Sí’, realmente va a fortalecer a su partido y a los aspirantes de su partido a cualquier cargo de elección popular. Si gana pero gana por un margen muy pequeño, muy competido, va a llegar debilitado, va a llegar mucho más debilitado el partido, el propio presidente, y eso va a tener implicaciones en el discurso, en la estrategia, en la narrativa”.