‘Lo asesoro para que se largue y no le cobro’: responde ‘Jefe Diego’ a AMLO

“Lo asesoro para que se largue y no le cobro” fue lo que respondió Diego Fernández de Cevallos al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el Ejecutivo señalara que si la ciudadanía votara para que él saliera del poder, no buscará abogados ni pediría la ayuda del ‘Jefe Diego’.

“Tartufo dijo que si la gente dice que se vaya, se va. Agregó: ‘Ni modo que busque un abogado, ni modo que pida que me asesore Diego Fernández de Cevallos‘”.

“Que no tenga duda: si es para que deje de hacer destrozos y decir estupideces, lo asesoro para que se largue y no le cobro”, dijo Fernández de Cevallos mediante su cuenta oficial de Twitter.

Este jueves, el presidente López Obrador señaló que si la ciudadanía votara para que él saliera del poder, no buscará abogados ni pediría la ayuda de Diego Fernández de Cevallos, conocido como el ‘Jefe Diego’.

“No es un asunto legal únicamente, es un asunto moral (...) Si se hace la consulta, se decide que yo me quede, pues adelante. Si deciden que me vaya, pues me voy. Ni modo que voy a buscar a un abogado, que voy a pedir que me asesore Diego Fernández de Cevallos, o los constitucionalistas expertos del periodo neoliberal”, comentó.

El mandatario federal afirmó que dejaría la presidencia aún si la revocación de mandato no fuera retroactiva.

“¿Cómo voy a estar en el Gobierno si no tengo el apoyo de la gente?”, dijo.

Añadió que solo falta la parte reglamentaria para que pueda establecerse el procedimiento de revocación de mandato.

La consulta al respecto de ello debe llevarse a cabo, insistió.