Ni modo que pida consejos legales al ‘Jefe Diego’, dice AMLO sobre revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este jueves que si la ciudadanía votara para que él saliera del poder, no buscará abogados ni pediría la ayuda de Diego Fernández de Cevallos, conocido como el ‘Jefe Diego’.

“No es un asunto legal únicamente, es un asunto moral (...) Si se hace la consulta, se decide que yo me quede, pues adelante. Si deciden que me vaya, pues me voy. Ni modo que voy a buscar a un abogado, que voy a pedir que me asesore Diego Fernández de Cevallos, o los constitucionalistas expertos del periodo neoliberal”, comentó.

El mandatario federal afirmó que dejaría la presidencia aún si la revocación de mandato no fuera retroactiva.

“¿Cómo voy a estar en el Gobierno si no tengo el apoyo de la gente?”, dijo.

Añadió que solo falta la parte reglamentaria para que pueda establecerse el procedimiento de revocación de mandato.

La consulta al respecto de ello debe llevarse a cabo, insistió.

“Es el colmo que quieran impedirla. Imagínense, ¿cómo van a impedir que se lleve a cabo una consulta si ya hay una reforma constitucional para llevar a la práctica la revocación del mandato, falta la ley reglamentaria, eso ya se va a aprobar. Adelante. Yo voy a impulsarla”, aseguró López Obrador.

