No es injerencismo, dice AMLO sobre demanda de México vs. empresas de armas de EU

La denuncia contra empresas de armas estadounidenses no son un intento de injerencismo, aseguró este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Va a darse curso seguramente en EU a esta denuncia, y que nos apeguemos a la legalidad. No es un hecho injerencista, no es contra el Gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas”, explicó.

Tampoco se busca ir en contra de la enmienda estadounidense que permite a sus ciudadanos portar armas, aseguró.

Las armas llegan a México porque no hay ninguna limitación ni control, apuntó el mandatario federal.

El miércoles, el Gobierno mexicano demandó a un grupo de empresas de armas de EU acusándolas de llevar a cabo prácticas comerciales y negligencias que facilitan el tráfico ilícito que ha profundizado la violencia en México.

La demanda se interpuso ante una corte federal en Boston, informó la Cancillería mexicana.

Esta es en contra de algunos de los mayores fabricantes de armas como Smith & Wesson Brands, Barret Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A, Colt’s Manufacturing Company y Glock. Otro acusado es Interstate Arms, un mayorista de la zona de Boston que vende armas de todos menos uno de los fabricantes a tiendas minoristas de todo Estados Unidos.

El canciller Marcelo Ebrard remarcó que la demanda es parte de la campaña del gobierno contra las armas.

“La prioridad es que reduzcamos los homicidios”, dijo. “No buscamos alterar las leyes americanas”.

Este jueves, López Obrador comentó que será el juzgado de Boston el que atienda el asunto y consideró que este no se resolverá pronto.

“Ayudaría mucho el control de las armas, ayuda mucho, pero vamos a ver, es la primera vez que se hace un planteamiento así, cuidadoso, con apego a la legalidad y respetuoso de la independencia y de las leyes de Estados Unidos”, afirmó.

Con información de EFE.

