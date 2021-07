De nada: Ciro Murayama ‘ayuda’ a Mario Delgado a encontrar casilla para votar en la consulta sobre expresidentes

A unos días de que se lleva a cabo la consulta popular para que la ciudadanía vote si se debe llevar a juicio a los expresidentes de México, los ánimos y altercados se han ‘encendido’ en redes sociales entre Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, y Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Cuál es la polémica? Todo inició con un señalamiento que hizo el morenista sobre el INE, acusándolo de sabotaje en la consulta popular debido a que “su sistema no sirve, tenemos miles de reportes de personas que no les permite ubicar su mesa, los mandan al 1 de agosto a un teléfono que no sirve”.

Ante ese primer tuit lanzado por Mario Delgado, desde la cuenta oficial del INE se limitaron a responderle con la dirección de una las casillas que el dirigente puso como ejemplo.

No conforme con lo sucedido, Delgado arremetió por segunda ocasión contra el órgano electoral:

“En un ejercicio realizado por Forbes México, se pudo constatar que tanto el sitio dispuesto https://ubicatumesa.ine.mx y el número telefónico 800 433 2000 presentan fallas y largos tiempos de espera para ubicar la mesa receptora”.

En respuesta, Ciro Murayama desmintió el señalamiento hecho por Morena y publicó los datos que arroja la página del INE en los que demuestra que sí aparecen las direcciones de las mesas receptoras para la consulta popular, específicamente la que buscaba Delgado.

La mesa para votar el domingo 1 de agosto que no encuentra el presidente de Morena sí existe y está disponible en el portal https://t.co/YzxQSkAYaC



Va la evidencia. Así que es también falsa esta otra descalificación contra el @INEMexico https://t.co/kwhgYawjTn pic.twitter.com/SQTTximL1P — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) July 27, 2021

Es impresionante el sabotaje del @INEMexico ante la #ConsultaPopular, su sistema no sirve tenemos miles de reportes de personas que no les permite ubicar su mesa, los mandan al 1 de Agosto a un teléfono que no sirve.



Exigimos seriedad y que se respete a la voluntad de la gente. pic.twitter.com/SqRkJNu7dW — Mario Delgado (@mario_delgado) July 27, 2021