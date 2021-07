Sara Lozano: Consulta Popular 2021 vs Juicio a ExPresidentes

En Twitter hay una tendencia del #ConsultaPopular2021 que proviene del INE, sin embargo, la mayoría de quienes lo citan proponen no salir a votar, mientras que #JuicioAExPresidentes está a favor de hacerlo. En esta red es en donde más impactos encuentro, aunque siguen siendo pocos los mensajes. En IG apenas supera las 500 menciones, en TikTok menos aún, Facebook reporta más de 3,500 contando desde el 20 de julio. No deben ser muy ajenos a la realidad porque mis algoritmos en redes están condicionados a seguir este tema.

Me sorprendió leer que el @PartidoMorenaMX afirma que la pregunta es #JuicioAExPresidentes, cuando es bien sabido que la Suprema Corte la modificó toda, prácticamente redactando otra pregunta. Y el grueso en #ConsultaPopular2021 se centra en cuestionar el significado de la pregunta. No parece haber conexión entre los bandos, si acaso aparecen respuestas que desacreditan o insultan.

Hay quien invita a participar, pero evita el uso de #’s en sus mensajes, buena parte de los argumentos es que las élites tiemblan y se oponen a la consulta popular. Lo grave es que también sugieren que se trata de llevar a juicio a los expresidentes y eso no es cierto. Aunque el 1° de agosto se obtenga la votación requerida, la pregunta no da para tanto.

No encontré usuarios de Nuevo León, los busqué porque el pasado fin de semana descubrí que buena parte de mis amistades no sabían de la consulta, ni la fecha, ni el tema por decidirse; tampoco les interesó mucho. Y sí, votar en las consultas es una obligación de la ciudadanía, pero poco anima esta parte de la manipulación de la pregunta y su complejidad, así como el dudoso efecto del resultado.

Lo que se pone en duda es que no fue la ciudadanía la que activó el mecanismo, fue una persona en representación de todo el aparto partidista; la invitación a votar es para enjuiciar a expresidentes y no es así; el intercambio de desacreditaciones entre los bandos no aportan y sí fastidia hasta a quienes les interesa participar.

Lo triste es que entre los pocos que opinamos, no se discute la falla estructural que tiene la consulta popular en las leyes que por un lado impone requisitos altos y a veces injustificados a la ciudadanía, y por el otro, les da manga ancha a las autoridades para considerar si la dejan pasar o no. Este desequilibrio no se repite en otras figuras de participación ciudadana en política, es más fácil lograr una candidatura independiente y la persona encuentra más certezas en cada etapa del proceso, no se diga si se quiere crear una agrupación política.

Y más triste es el desaseo con el que se activó por primera vez en la historia de México un mecanismo de participación diseñado para la ciudadanía.