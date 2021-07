¡Sube la marea verde! Congreso de Veracruz despenaliza el aborto hasta la semana 12

El Congreso de Veracruz votó en favor de despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación.

El dictamen fue aprobado en el Pleno con 25 votos a favor, tres en contra y una abstención.

La iniciativa reforma los artículos 149, 150, 151, 153 y 154, así como derogar el 152, del Código Penal de Veracruz. La presentación de este documento fue festejado por colectivas feministas y organizaciones en favor de las mujeres.

“El embarazo inicia a partir de las 12 semanas de la implantación, por lo tanto el que se despenalice el aborto es compatible con los estándares nacionales e internacionales”, señaló la diputada Mónica Robles, de Morena.

La iniciativa respeta los derechos humanos de las mujeres, añadió.

“Al criminalizar a la mujer que aborta, que eso es lo que se hace con nuestra ley, no se criminaliza ni siquiera a todas las mujeres por igual. A la que se está castigando es a la mujer más vulnerable, a la mujer más pobre. La mujer que no tiene acceso a poder pagar anticonceptivos, la mujer que no tiene acceso a poder pagar una clínica clandestina”, así como a las que sufren violencia y abuso, apuntó.

Esto ha llevado a imponer la maternidad incluso a niñas, señaló Robles.

El artículo 150 establece sanciones transcurridas las primeras 12 semanas de gestación. Después de dicho periodo, se contemplan penas de 15 días a dos meses de tratamiento en libertad, lo cual consiste en medidas integrales de salud para mujeres.

En tanto, las personas que hagan abortar a una mujer sin el consentimiento de ella, tras dicho periodo, puede enfrentar de 15 días a dos meses de prisión, o de cincuenta a cien días de trabajo comunitario, así como una multa de hasta 75 días de Unidad de Medida de Actualización (UMA).

Además, el artículo 151 protege a las mujeres del aborto forzado: quien interrumpa el embarazo de una mujer sin su consentimiento, en cualquier momento de la gestación, puede ser sancionado con entre tres a 10 años de prisión y una multa de hasta cien días de salario.

En caso de que se empleara violencia física o moral, las sanciones subirían a entre seis a 15 años de prisión.

Veracruz es el segundo estado en despenalizar el aborto en el país este año. El primero fue Hidalgo, luego de que el Congreso local votara en favor el pasado 30 de junio. Un día antes, el Congreso de Baja California Sur ‘bateó' una iniciativa similar.