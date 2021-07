Seguimiento, teléfonos, cuentas y cámaras: Beatriz Gutiérrez Müller revela cómo espiaron a su familia

Seguimiento físico, espionaje telefónico, chips en los vehículos e intromisión en cuentas de redes sociales son solo algunos factores de lo que la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller describió este martes como una lista que “no terminaría de enumerar” sobre el espionaje contra su familia.

A través de redes sociales, la esposa del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contó que por muchos años así acompañaron a “ya saben quién”, como algunos se refieren al mandatario.

“Espionaje telefónico, seguimiento físico de nuestros movimientos, revisión periódica de cuentas bancarias y de declaraciones ante el SAT; chips en los vehículos, cámaras en la calle donde hemos habitado; visitas continuas al Registro Civil (para confirmar parentescos) y al Registro Público de la Propiedad (para inspeccionar propiedades, hasta en el extranjero); intromisión en cuentas de redes sociales (todas). ¡No terminaría de enumerar! ¡Así han sido muchos años acompañando a Ya Saben Quién! El Gobierno quebrantó sistemáticamente nuestros derechos individuales como el de la privacidad”, escribió en un mensaje de Instagram.

Esto sucede luego de que se revelara que los números de teléfono de Gutiérrez Müller, familiares y personas del círculo cercano a AMLO se incluyeran en el registro de una lista de posibles blancos de espionaje del spyware de Pegasus, de la firma israelí NSO Group.

Según una investigación realizada por The Washington Post y otros 16 medios de comunicación con la ayuda de Amnistía Internacional y la organización francesa sin ánimo de lucro Forbidden Stories, aparecen más de 50 mil números de teléfonos, 15 mil de ellos de México, que desde 2016, presuntamente han sido seleccionados como pertenecientes a personas de interés por clientes gubernamentales de NSO Group.

Asimismo, la académica agradeció a las y los investigadores que emprendieron la revisión de los expedientes de aquella empresa extranjera.

En tanto, señaló que autoridades mexicanas, como la Fiscalía General de la República (FGR), deben hacer las indagaciones correspondientes.

AMLO descarta denunciar espionaje contra su familia

Al respecto, el presidente López Obrador aseguró este martes que no levantará denuncias en contra de los responsables de incluir a su esposa, hijos y personas de su círculo cercano como posibles blancos de espionaje del spyware de Pegasus, de la firma israelí.

“Yo he sido víctima de espionaje desde la época de Salinas, por lo menos. No, estoy mal, desde antes. Si me pongo a presentar denuncias no termino”, dijo en la ‘mañanera’.