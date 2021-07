¿Le alcanzará a Claudia Sheinbaum para llegar a las elecciones de 2024? Esto dicen columnistas

La carrera presidencial hacia 2024 se ha adelantado un poco y entre los nombres que han surgido para ocupar dicho cargo es el de Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. ¿Le alcanzará su estrategia para llegar a ese proceso? Esto consideran Lourdes Mendoza y Raymundo Riva Palacio, columnistas de El Financiero.

Mendoza consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que adelantar la carrera de sucesión debido a que perdió gran parte del bastión de izquierda: la Ciudad de México.

En este sentido, apuntó que AMLO ha defendido a Sheinbaum pese a al conflicto de la Línea 12, donde está relacionado también Marcelo Ebrard, y con Ricardo Monreal. “Es muy fácil echarle la culpa a todo el mundo, no hacerse responsable, y el presidente sí se está haciendo responsable a la niña de sus ojos, que es la que perdió el bastión más importante”, dijo en el foro EF Meet Point. La coyuntura política. ¿Qué nos preocupa?

Al ser cuestionada sobre si le alcanzará ‘el oxígeno político’ a Sheinbaum para llegar a la carrera presidencial, Mendoza apuntó que todavía falta mucho tiempo para ver si será así.

“Es larguísimo el tiempo. Pero sí hemos visto a una mujer que no ha tenido empatía con las mujeres, hemos visto a una mujer que no supo ser demócrata y reconocer que perdió y recibir a los nuevos alcaldes y decirles ‘vamos a gobernar juntos la ciudad’ (...) no los quiere recibir, no es una persona que le guste dialogar”, comentó.

En tanto, Riva Palacio consideró que la pregunta no es si le alcanzará ‘el oxígeno’ a Sheinbaum, sino si le alcanzará a López Obrador para mantenerla en dicha carrera.

“Si no estuviera López Obrador en la Presidencia, Claudia Sheinbaum no existiría. No es si le alcanza o no, no existiría. No tiene ni la fuerza, ni la voluntad, ni la inteligencia autónoma de capacidad ni el talento, no tiene absolutamente nada, pero sí tiene lo que es más importante para ella: al presidente López Obrador”, manifestó en el foro.

El columnista recordó que, si se analiza el resultado electoral en la CDMX, se puede ver desde las alcaldías o por secciones. En el segundo caso hay un caso se puede observar una “profunda derrota de Morena, diría del presidente López Obrador”. Esto debido a políticas públicas del mandatario federal, agregó.

El pasado lunes, el canciller Marcelo Ebrard agradeció a AMLO haberlo mencionado entre las personas que podrían ser candidatos presidenciales de Morena, y dijo que por ahora debe dedicarse a trabajar y ser eficiente, pero que cuando lleguen los tiempos y se den las normas, estará preparado para participar.

El mismo día, Sheinbaum comentó que está concentrada en gobernar la capital del país.