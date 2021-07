Gas Bienestar: AMLO creará nueva empresa gasera ante altos precios

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que creará ‘Gas Bienestar’, una nueva empresa para distribuir el hidrocarburo a “precio justo”.

El mandatario señaló que esto responde a que no ha logrado cumplir con su compromiso para que no aumenten los precios del gas LP.

“Estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a un precio justo. ‘Gas Bienestar’ se va a llamar y se van a vender cilindros de 20 y 30 kilos”, dijo en la ‘mañanera’.

Además, remarcó que las empresas particulares no dejarán de participar en el mercado, esto a fin de incentivar la competencia. Asimismo, el mandatario remarcó que próximamente se conformará un mecanismo para establecer precios máximos.

En ese sentido, sostuvo que injustificadamente ha aumentado el precio del hidrocarburo en el país.

“Injustificadamente ha estado aumentando el precio del gas LP en el país. No he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles por encima de la inflación o lo he cumplido en gasolina y energía eléctrica, pero no en gas porque ha aumentado el precio por encima de la inflación”, agregó.

El titular del Ejecutivo dio a conocer que esta medida empezará en la Ciudad de México, esto debido a que los precios más elevados del combustible se encuentran en la capital.