AMLO prevé que el rebote de la economía será de 6% en 2021

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la economía mexicana crecerá para este 2021 alrededor del 6 por ciento, luego de que el año pasado presentara el peor desplome en casi 90 años.

“Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6 por ciento, no hemos contratado deuda pública adicional y, como no sucedía en tres décadas, el peso no se ha devaluado”, expresó durante su mensaje por el tercer año del triunfo en las elecciones del 2018.

En el 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se desplomó en 8.5 por ciento, lo cual representó la segunda vez, en lo que va del siglo, que la economía nacional sumó dos años consecutivos con caídas, de acuerdo con el Inegi.

López Obrador aseguró que el sector industrial, el comercio y el turismo se encuentran en recuperación, así como los restaurantes, la aviación y otros servicios que fueron afectados por la pandemia del COVID-19.

En ese sentido, el mandatario aseguró también que el peso no se ha devaluado durante los primeros dos años y medio del gobierno y el salario mínimo ha aumentado en 44 por ciento en términos reales “como no se venía en 36 años”.

Señaló que no se ha aumentado, en términos reales, los precios de la gasolina y la luz, “el gas ha aumentado un poco por encima de la inflación, pero ya vamos a corregir ese aumento muy pronto”, dijo.

Además, señaló que el índice de la Bolsa de Valores ha crecido en 20 por ciento, la inflación se mantiene estable, y la tasa de interés que fija el Banco de México se ha reducido en 3.75 por ciento.

“Las reservas del Banco de México, a finales de la administración pasada, 30 de noviembre de 2018, eran de 173 mil 775 millones de dólares, el día de hoy son de 192 mil 886 millones de dólares, casi 20 mil millones de dólares más, han aumentado el 11 por ciento”, dijo.

Por otro lado, indicó que, debido a la pandemia del COVID-19, de los 20 millones 613 mil trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se perdieron 1 millón 395 mil empleos, de los cuales ya se han recuperado 957 mil 248.

El resto de los empleos perdidos se recuperarán en los próximo tres meses, aseguró.

“Lo más importante es que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo, gracias a las remesas y a los apoyos de los programas de Bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, de los más pobres hacia la cúpula de la pirámide poblacional, se ha podido evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad”, dijo.

López Obrador destacó que, de acuerdo al Banco de México, las remesas que llegaron al país en mayo alcanzaron la cifra récord de 4 mil 514 millones de dólares.