No habrá carpetazo, dice López Obrador a un mes de tragedia en Línea 12

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que no habrá carpetazo para el accidente ocurrido en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, a un mes de la tragedia.

“Va a haber justicia, es lo que yo puedo contestar. Se está esperando el dictamen y no va a haber impunidad, el que resulte responsable tiene que asumir su presunto delito, y no solo es el dictamen del Gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía está haciendo investigación, y es de oficio porque lamentablente hubo pérdida de vidas humanas. No va a haber carpetazo”, aseguró en la conferencia matutina.

También señaló que es importante esperar el dictamen para dejar en claro lo ocurrido. “En nuestro Gobierno no se permite la corrupción ni hay impunidad”, reiteró.

Al ser cuestionado sobre si funcionarios que sepan que son responsables deberían proponer su renuncia, López Obrador comentó que todos han dicho que están a disposición.

“Todos han expresado, hasta los de más alto nivel, que están a disposición de las autoridades y que esperan el veredicto, la resolución del dictamen”, indicó el mandatario federal.

Este jueves se cumple un mes desde el accidente, ocurrido el 3 de mayo, en la interestación Olivos de la Línea 12 del Metro. En el momento hubo más de 79 personas hospitalizadas. El número de fallecimientos ascendió a 26.