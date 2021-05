Ebrard responde a The Economist: ‘Entiendan que no están entendiendo’

El Gobierno mexicano respondió formalmente a la revista británica The Economist, que en su nueva edición calificó al presidente Andrés Manuel López Obrador como un “falso mesías”.

En una carta enviada al editor de dicha revista, el canciller Marcelo Ebrard acusó a la publicación de ser insensible y no entender a López Obrador y su proyecto de nación, el cual prioriza a los sectores de la población más marginados.

Asimismo, el funcionario federal señaló que la publicación The Economist tiene el objetivo de influir en las elecciones mexicanas, que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio.

“El editor internacional de The Economist no fue sensible a uno solo de los argumentos. Por el contrario a unos días de los comicios en los que ‘los mexicanos elegiremos libremente a nuestros representantes, su medio publica un par de artículos en los que se invita a ‘votar en contra del presidente y su Partido. La opinión y el llamado sorprenden, no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa”, recrimina la misiva.

“Detrás de estos pereciera permear la visión de que la mayoría de la sociedad mexicana, sobre toda la de menos recursos, está equivocada y apoya a quien no debe. La portada de hoy es la síntesis de la exasperación. Se sabe que los resultados de la elección, como ocurrió en 2018, no coincidirán con la que ustedes desean”.

En la carta, Ebrard abundó que la alta aprobación que mantiene el mandatario mexicano se debe a que, aunque los problemas del país están lejos de resolverse, por primera vez la mayoría de la ciudadanía está siendo priorizada en lugar de las élites, las cuales están enojadas y exasperadas.

Asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores retomó un artículo de The Economist publicado en 2015 en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, para criticar a la revista y a las élites económicas de no “entender que no están entendiendo” la realidad mexicana.

“¿Acaso no será tiempo de cuestionarse que son las élites enojadas y exasperadas con el presidente López Obrador y no la mayoría que se siente representada y defendida las que estén equivocadas? Vivimos tiempos turbulentos y, sin duda, hay todavía mucho que hacer aún para derrotar a la pandemia, lograr el despegue definitivo de la economía y cumplir con la promesa de cerrar la grosera brecha social, pero la valoración de los mexicanos es que vamos por buen camino y que lo estamos logrando”, aseveró Ebrard.

“Quizás es tiempo para que, parafraseando un artículo de su revista de hace algunos años, las élites exasperadas entiendan que no están entendiendo”.