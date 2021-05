¿De qué trata el texto de The Economist sobre AMLO?

The Economist dio a conocer un adelanto de la que será su portada el próximo jueves y que tiene como protagonista al presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no por razones positivas.

El medio realizó un análisis del discurso del mandatario, que señaló de divisorio, pues buscar retratar un antagonismo entre ‘el pueblo’, la parte de la población que lo apoya, y ‘la élite’, a la que no duda culpar de los problemas del país.

Aquí te presentamos algunos de los puntos más destacados del texto que será publicado mañana:

Un populista autoritario que ‘escapa’ a las críticas

A pesar de compartir un perfil en común, el medio señala que López Obrador no es tan criticado como otros presidentes como Viktor Orban de Hungría o Jair Bolsonaro de Brasil. ¿El motivo? No comparte los vicios de sus homólogos, entre los que están la discriminación a la comunidad LGBT.

“En su favor, él no es corrupto. Sin embargo, es un peligro para la democracia mexicana”, escribe.

Un presidente que ‘se burla de la ley’

Las consultas populares con las que López Obrador canceló la avanzada construcción de un aeropuerto y justificó la realización de otras grandes obras, como la refinería de Dos Bocas, también tuvieron espacio en el artículo de The Economist.

La revista criticó que el uso de este recurso por parte del mandatario para someter pronto la propuesta de enjuiciar a los cinco expresidentes que le precedieron.

“Como truco para recordar a los votantes las deficiencias de los regímenes anteriores, es ingenioso. También es una burla al Estado de derecho”, indica.

Añora un pasado que no funcionó

The Economist critica el intento de AMLO por regresar a México a la década de los setenta, donde Pemex era un actor clave en la política económica nacional, con el que ha justificado varios ‘candados’ contra la llegada de más inversión privada en el sector de hidrocarburos.

“Obligar a la red de producción a comprar energía de fuentes estatales sin importar cuán costosas y sucias sean”, apunta.

Dependencia del Ejército puede costare caro

El medio también destacó el papel preponderante que las Fuerzas Armadas tienen en la construcción de varios proyectos, como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, y en la administración de los puertos y aduanas.

“En otros países, invitar a los hombres con armas a manejar enormes sumas de dinero público con escasa supervisión ha resultado catastrófico”, apuntó.

El ataque contra los órganos autónomos

López Obrador no ha escondido sus intenciones de reformar los llamados organismos autónomos del país después de las elecciones de junio, algo que no pasó inadvertido para The Economist, quien resalta el recorte al presupuesto de esos entes o la colocación de partidarios suyos en ellos, como es el caso de la Comisión Reguladora de Energía.

“López Obrador está socavando los controles de su poder. Se apoya en los anunciantes para que no apoyen los medios de comunicación”, agrega.

La oposición debe tener una meta: frenar al presidente

La revista señala la importancia de las votaciones que ocurrirán en menos de dos semanas pues podrían definir “la profundidad y duración” del daño que López Obrador haga contra la economía mexicana en los tres años que restan de su Gobierno.

Pero incluso sugiere que ese lapso podría ser aún más largo por el apoyo a la llamada Ley Zaldívar, que permite al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedarse dos años más en ese puesto.

“Tiene prohibido buscar la reelección, pero está tratando ilegalmente de extender el mandato de un juez amistoso de la Corte Suprema. Los críticos temen que quiera sentar un precedente para sí mismo”, sentencia.