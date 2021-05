López Obrador pide a Banxico que explique manejo de reservas

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este jueves que el Banco de México (Banxico) debería transparentar información sobre el manejo de las reservas.

“Yo nada más quiero decir que debemos de respetar la autonomía del Banco de México, sin que esto signifique que sean una especie de casta divina, porque sí hay falta de información al pueblo de lo que hace el Banco de México, por ejemplo, si son reservas de más de 190 mil mdd sería importante saber quién maneja esas reservas, y cuánto se cobra por el manejo de esas reservas”, indicó en su conferencia de prensa.

Dicho tipo de información debe ser pública y explicada al pueblo, añadió.

López Obrador insistió en que seguirá respetando la autonomía de la entidad, pero que entendía que desde ahí no se le ve con buenos ojos.

“En la pasada administración sí hubo remanentes, ahora no hubo (...) Pudieron destinar una parte del remanente a ayudar para vacunas, recursos etiquetados, además, de acuerdo a las disposiciones legales, ese dinero se debe de utilizar en pago de deuda, o sea, no es para que se derroche, y pagar deuda significa ahorrar en el pago del servicio de la deuda. Pudieron haber hecho algo, pero son otras circunstancias. Afortunadamente nosotros tenemos finanzas públicas sanas y no necesitamos del Banxico, no le vamos a pedir que nos den de las reservas, si acaso que informen”, puntualizó.

La institución tiene en su balance reservas internacionales y un gasto operativo que puede tener un balance positivo dependiendo del tipo de cambio. Es decir, si el precio se deprecia en comparación con el año previo, los remanentes del Banxico puede subir considerablemente, pero si no existe una diferencia importante entre cómo abrió y cerró un año, entonces el remanente puede incluso ser nulo.

Ahora, por ley, el Banco Central está obligado a entregar ese remanente al Gobierno (específicamente, a la Secretaría de Hacienda), pero antes de llegar a ese punto debe cubrir otros pendientes como el pago de la deuda y el fortalecimiento del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP).

Si después de ese paso queda algún recurso por entregar, la institución lo da a Hacienda.

El miércoles, López Obrador criticó al Banxico por no entregar remanentes este año a su administración. Sugirió que hubo cierta “intención” detrás de dicha decisión.

“Tendrían ellos qué explicar, pero esto es términos muy respetuosos y fraternos, por qué en otros sexenios sí había remanentes, o sea, en las administraciones pasadas, y ahora no hubo”, dijo en su conferencia de prensa.

"Debemos respetar la autonomía del Banco de México", contestó el presidente @lopezobrador_ sobre los remanentes que no entregó este año el organismo a pesar de haber tenido ganancias. pic.twitter.com/Pel1NIPhmy — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) May 20, 2021