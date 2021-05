Felipe Calderón en 10 frases sobre AMLO, elecciones, narco y economía

Este jueves se llevó a cabo el EF Meet Point Virtual ‘Una charla con el expresidente Felipe Calderón’, en el que platicó con Enrique Quintana, vicepresidente y director General Editorial, sobre las próximas elecciones del 6 de junio, el papel del presidente Andrés Manuel López Obrador en estas, si se siente un perseguido político, economía y más.

Estas son las mejores frases de este foro organizado por El Financiero:

1.- “Ahora lo que está en juego no es como tradicionalmente ocurriría en una democracia ordinaria, una elección entre candidatos y su trayectoria -que desde luego lo es-, una elección entre partidos y sus propuestas -que por supuesto hay que revisar-, yo honestamente lo considero una decisión entre la democracia y la dictadura”.

2.- “Morena no ha representado un contrapeso para el presidente ni en el Poder Legislativo ni en el Poder Judicial, y hay signos ominosos de rompimiento en el orden constitucional si no hay un freno en el Congreso”.

3.- “Cuando el presidente preguntaba si se debe de juzgar a los expresidentes, pues, juzgar de qué, la sola pregunta y su difusión masiva tiene un efecto clarísimamente corruptor, porque está prejuzgando y condenando a los expresidentes sin decir de qué, con qué pruebas y quién nos acusa, simplemente provoca un efecto corruptor similar al que provoca el llevar a la guillotina en la plaza de París a cualquier personaje. ¿Qué garantías de presunción de inocencia? Es una verdadera apología de la arbitrariedad (...) Hay una persecución política a quien discrepa del presidente, en mi caso lo es”.

4.- “El presidente ha sido muy hábil y siempre lo ha sido en términos políticos y mediáticos, es un animal político y mediático y eso hay que reconocerlo, pero además tuvo una estrategia que le resultó muy bien cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que es dar dinero en efectivo a beneficiarios, lo cual le corresponden en votos y eso está ocurriendo, por esa razón ha sido casi imposible que pierda su partido la capital de la república, él da dinero a través de diversos programas masivamente, y con ese dinero recibe realmente un apoyo político, así está de claro.

5.- “Ojalá el presidente evite la tentación de intentar reelegirse. Pidámosle, y también confiemos, que prevalezca su amor por la historia y su vocación patriótica sobre esta tentación tan burda de poder, que no sea como él mismo dice, un ambicioso vulgar”.

6.- “Cuando ya era presidente electo me llamó el entonces procurador Daniel Cabeza de Vaca, y me decía que tanto el Ejército como la Procuraduría, como agencias norteamericanas como la DEA, y algún informante, e incluso del propio FBI, tenían información cierta de que un grupo criminal, concretamente el Cártel del Golfo, cuyo líder estaba preso en México, Osiel Cárdenas, no estaban contentos con el resultado de la elección y habían pensado asesinarme. Eso me dio un escalofrío, fue la primera noche que no dormí después de la elección”.

7.- “Se recibió una llamada en la Secretaría de la Defensa, en el Campo Militar 1, de alguien que se reconoció como un desertor del Ejército mexicano que trabajaba con los Zetas. Pero como había pertenecido a fuerzas especiales, lo estaban requiriendo los Zetas para disparar un misil caliente, esos que se disparan y van orientándose por el calor de los objetos que persigue, para derribar el avión presidencial ahora que va a ir a Tampico. (Me dijeron:) ‘Nosotros podemos decir que por el mal tiempo no podemos ir, que se pospone la gira’. Y al principio dije, me parece bien, pero dije, si voy empezando el Gobierno, y me están calando, a lo mejor no es cierto pero están viendo cómo reacciono, pues no voy a poder gobernar y no voy a poder ir a ninguna parte del país. Y si la amenaza es cierta, pues tengo que superarla porque tampoco voy a poder gobernar así”.

8.- “Yo no veo que haya crecimiento con o sin mayoría de Morena. Si hay mayoría de Morena y se consolidan signos ominosos de autoritarismo, yo creo que se va a agravar la falta de inversión y la falta de crecimiento económico y empleos, por lo menos, en lo que resta de este sexenio. Será un sexenio perdido”.

9.- “No se trata de demandas de justicia, que muchos podemos compartir, no se trata de proclamas de equidad, la disyuntiva (en estas elecciones) es democracia o dictadura, y un voto por Morena es consolidar el riesgo de una dictadura en México que van a sufrir, entre otros, algunos votantes de Morena. Como ocurrió en 2018, empresarios, con cierto sentido social dijeron: voy a votar por López Obrador, para empezar sus empresas ya van a pique, y en segundo lugar, las voces discrepantes no son bienvenidas en el autoritarismo”.

10.- “Presidente López Obrador, pase verdaderamente a la historia como el presidente que más poder tuvo en el Ejecutivo, pero que no sucumbió a la tentación del autoritarismo o reelección, pase a la historia por eso. Yo veo difícil que pase a la historia en términos de resultados económicos y sociales (porque) la pobreza ha aumentado, la economía no ha crecido, la inseguridad ha crecido, es difícil que pase por esos otros resultados, pero pasar la historia como un presidente que no sucumbió a la tentación del autoritarismo, eso sí todavía es posible y muchos se lo reconoceremos”.