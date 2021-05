Así fue la amenaza de muerte que recibió Felipe Calderón del narco

Felipe Calderón contó este jueves sobre la amenaza de muerte que recibió mientras era presidente de México, esto por parte de un grupo criminal.

Afirmó que fueron varias situaciones similares, pero narró dos, en su participación en el foro EF Meet Point Virtual, ‘Una charla con el expresidente Felipe Calderón’.

“Uno es cuando ya era presidente electo me llamó el entonces procurador Daniel Cabeza de Vaca, y me decía que tanto el Ejército como la Procuraduría, como agencias norteamericanas como la DEA, y algún informante, e incluso del propio FBI, tenían información cierta de que un grupo criminal, concretamente el Cártel del Golfo, cuyo líder estaba preso en México, Osiel Cárdenas, no estaban contentos con el resultado de la elección y habían pensado asesinarme”, narró.

Al día siguiente, visitó al general secretario de la Defensa Nacional para corroborar la información. Al salir del lugar, el entonces presidente electo ya tenía una camioneta blindada y escolta.

La segunda situación fue previo a una gira a Tampico, entidad que era controlada por los Zetas y el Cártel del Golfo. Antes de este viaje, “me habló el general Castillo antes de salir hacia el aeropuerto”, dijo.

Este le comentó que se valoraron riesgos que podría correr por el viaje, pero que la decisión de viajar o no le correspondía a él.

En el momento, Sedena recibió una llamada de alguien que dijo ser desertor del Ejército mexicano y que trabajaba con los Zetas, y que dicho grupo le había pedido disparar un misil para derribar el avión presidencial en dicho viaje.

“Al principio dije, me parece bien (que se posponga la gira), pero dije, si voy empezando el Gobierno, y me están calando, a lo mejor no es cierto pero están viendo cómo reacciono, pues no voy a poder gobernar, y no voy a poder ir a ninguna parte. Y si la amenaza es cierta, tengo que superarla porque tampoco voy a poder gobernar”, contó en el foro.

Dijo que, pese al riesgo, decidió viajar y se planearon algunos distractores y diversas maniobras para realizar su gira.

Calderón añadió que llegó a recibir distintas amenazas parecidas a estas, algunas más serias que otras.