Con mayoría de 55%, ‘iría Morena por una reforma política’

A un mes de las elecciones, el fundador y director de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde, vislumbró que Morena y sus aliados obtendrán una mayoría absoluta de 55 por ciento en el Congreso, lo que abrirá la puerta al Presidente para enviar una reforma constitucional que concrete la reforma política, además de eliminar la reforma energética de 2014.

Tras considerar improbable que Morena refrende su mayoría calificada de dos terceras partes, el también exconsejero electoral alertó que, en caso de lograrlo, el presidente López Obrador no sólo realizaría una reforma constitucional para modificar el andamiaje electoral y así eliminar al INE, a los diputados plurinominales y reducir hasta 70 por ciento el presupuesto de los partidos , sino que aumentaría la frecuencia y alcances de las consultas populares para transitar a una democracia plebiscitaria, además de incluir un esquema que permita la reelección o extensión del mandato del Presidente.

En el foro virtual de EL FINANCIERO Riesgos del proceso electoral: ¿Qué ocurrirá un día después?, moderado por Guillermo Ortega, director de información política y social de EL FINANCIERO, el exconsejero Luis Carlos Ugalde, la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, María Amparo Casar, y el director de Pensar Diferente Consultores, Sabino Bastidas, analizaron diversos escenarios de cara a la jornada electoral.

Para Sabino Bastidas, el 6 de junio llegará con un sistema de partidos “muy golpeado” y que le queda a deber al país, con una oposición que no pensó en 2024, que “no hizo su tarea”, frente a lo cual Movimiento Ciudadano entendió bien al separarse de “esos engendros”.

“PRI, PAN y PRD no hicieron su tarea, no pidieron disculpas a la ciudadanía, no han sabido rescatar las propuestas necesarias por las cuales ganó López Obrador. Prácticamente las razones del triunfo de López Obrador siguen vigentes casi a plenitud, no hay de parte de los partidos de oposición una reacción a eso y falsamente crearon una coalición amorfa que desnaturalizó a los tres partidos políticos”, comentó.

En contraparte, María Amparo Casar desestimó que la apuesta de la oposición sea equivocada e indicó que lo que ha buscado es introducir contrapesos en el Congreso, ante el proceso de desinstitucionalización y eliminación de los mismos.

“Sí se tienen que preparar para 2024 para presentar una buena oferta, ya sea con alianza preelectoral o parlamentaria, pero dadas estas condiciones, que no las podemos abstraer de ellas, no me parece que se les llame engendros, que no han hecho su tarea o que han hecho una apuesta equivocada”, recalcó.

Luis Carlos Ugalde consideró que los comicios han sido marcados por un ataque de Morena y el Presidente contra el INE que jamás se había visto, y con tres grandes riesgos: inhibición del voto, violencia en casillas y la desacreditación de los comicios.