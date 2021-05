“Afortunadamente no hay ningún candidato muerto”

En medio de tensa calma y bajo el asedio del crimen organizado se desarrolla el proceso electoral en Michoacán, donde están en juego mil 188 cargos de elección popular, entre ellos la renovación de la gubernatura y Congreso local.

Autoridades locales, electorales, partidos y consultoras difieren en su balance: unos ven un proceso pacífico, otros en tensa calma.

En entrevistas con EL FINANCIERO, sólo coinciden en resaltar la baja incidencia de agresiones a candidatos.

“Afortunadamente no hemos tenido a ningún candidato caído, de ningún partido, pero eso no quiere decir que el crimen organizado no esté al acecho”, alerta Juan Manuel Macedo, dirigente de Redes Sociales Progresistas en el estado.

Explica que su partido se vio obligado a no registrar diversas candidaturas en la entidad por amenazas del crimen; mientras que el partido Fuerza por México señaló que por la misma situación no registraron candidatos a 10 alcaldías. Los obligan a bajarse de la contienda y dejar paso libre a candidatos del crimen, y otros buscan que el crimen pague campañas y luego cobrar la factura.

Etellekt, consultora en análisis de riesgos en materia electoral, advirtió que Michoacán está en la lista de estados con “nivel de riesgo alto” en cuanto a la seguridad de candidatos y candidatas en el ámbito local.

En contraste, Ignacio Hurtado, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), destacó que el proceso se ha desarrollado en paz, con apenas algunos incidentes de agresión a candidatos.

“El crimen no está influyendo en el proceso electoral, sé que hay señalamientos, pero yo no veo intervención o injerencia, y trabajamos para que no ocurra”, destacó.

Una revisión hemerográfica realizada por este diario detectó varios incidentes durante este proceso, los más destacados son tres: uno, el que ocurrió en octubre de 2020, cuando fue asesinado César Chávez Garibay, expresidente municipal de Apatzingán, quien, según consultas de sus cercanos, aspiraba a otro cargo de elección popular.

El 22 de abril, Adriana Campos, edil con licencia de Jacona y candidata a diputada federal por PAN-PRI-PRD, fue asaltada. La despojaron a mano armada de su vehículo.

Ese mismo día y en la misma zona fue atacado César Enrique Palafox Quintero, candidato a diputado local de la coalición PAN-PRI-PRD. Aunque el político resultó ileso, uno de sus escoltas murió en el ataque.

A la fecha 18 candidatos (seis aspirantes al gobierno local, ocho a una alcaldía, dos a diputados locales y dos a diputados federales) tienen protección personal, dijo Israel Patrón Reyes, jefe de la Policía Estatal.

Agregó que al menos 20 municipios son considerados como focos rojos para el proceso electoral; entre ellos está Aguililla, donde en las últimas semanas se ha recrudecido la violencia por la pugna por la plaza.

Pese a ello, hoy se conocen casos como el de Rogelio Portillo, candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, buscado por la DEA por delitos relacionados al narcotráfico.

Radiografía electoral de Michoacán Radiografía electoral de Michoacán (Especial)

LÍNEA DE TIEMPO

INCIDENTES CONTRA CANDIDATOS O PRECANDIDATOS

2020

6 de octubre

Asesinan a César Chávez Garibay, expresidente municipal de Apatzingán, quien aspiraba a otro cargo de elección popular.

2021

22 de abril

Adriana Campos, alcaldesa con licencia de Jacona y candidata a diputada federal, fue despojada a mano armada de su auto.

22 de abril

Atacan a tiros a César Enrique Palafox Quintero, candidato a diputado local (PAN-PRI-PRD), en el municipio de Uruapan.

26 de abril

Fue detenida una célula criminal. Uno tenía un arma de fuego que le fue robada a uno de los escoltas de Adriana Campos.

27 de abril

Silvia Estela Portillo, candidata a la presidencia municipal por MC en Lázaro Cárdenas, fue asaltada en un restaurante.

28 de abril

Hombres destruyeron unas lonas del abanderado de Redes Sociales Progresistas al ayuntamiento de Los Reyes, José Ávila.

Fuente: REPORTES HEMEROGRÁFICOS