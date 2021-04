Agreden a profesora de Prepa 5 de la UAEMéx mientras daba clase en línea

Una profesora del Plantel «Dr. Ángel María Garibay» de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fue agredida presuntamente por su pareja mientras ofrecía una clase de inglés en línea.

Luego de la difusión en redes sociales del video donde se escucha la agresión contra la docente, quien fue víctima de violencia física, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó el jueves que inició una carpeta de oficio.

Precisó que hasta el momento no había una denuncia presentada por la agresión a la docente; sin embargo, la Fiscalía está facultada para iniciar las carpetas de oficio ante este tipo de hechos. El protocolo establece que posteriormente se enviará un citatorio a la víctima para que decida si realiza una imputación firme y directa contra el supuesto agresor.

En el video difundido el miércoles por alumnos y alumnas de la profesora, identificada como Jaqueline, se escucha la agresión de una persona del sexo masculino, aparentemente su pareja sentimental, contra la maestra, mientras ella impartía una clase en línea.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) informó que inició la investigación de Oficio CODHEM/AE/IG/53/2021, donde se solicitan medidas cautelares para la profesora universitaria, presunta víctima de violencia familiar, para que se garantice su derecho a la integridad y seguridad personal, así como a la protección contra toda forma de violencia.

Colectivas feministas manifestaron su rechazo a la agresión a la docente y pidieron a los usuarios de redes sociales y medios de comunicación a no compartir más el video. “Debemos respetar el proceso y decisión de las víctimas, siempre buscando no vulnerarles pues desconocemos su situación jurídica, por lo que no tenemos certeza de que se cuenta con medidas de protección y al difundir datos sensibles se pone en mayor riesgo a la víctima”.

Por su parte, la agrupación Resistencia Violeta UAEMéx exigió que la seguridad de la profesora sea garantizada y que sea presentada sana y salva.





En un comunicado, la UAEMex expresó su rechazo a los actos de violencia vividos por la docente e informó que se le ha ofrecido apoyo y asistencia de acuerdo con el Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia de Género en la universidad.

La institución pidió a los medios de comunicación, a la comunidad universitaria y a la opinión pública tener un manejo ético de la información y parar la difusión del video, con el fin de no revictimizar a la profesora.