Familia Villaseñor Romo, plagiada en Jalisco, se presenta a declarar ante Fiscalía local

Los miembros de la familia Villaseñor Romo, quienes estuvieron en cautiverio por dos semanas, declararon ante el ministerio público del área de personas desaparecidas de la Fiscalía General del Estado de Jalisco este viernes.

El padre de Jimena Romo, una de las afectadas, refirió que luego que se les liberó en una gasolinera a pie de carretera en la localidad de La Laja, tuvieron que pedir ayuda para llegar a su casa.

“Llegaron a mi casa, llegaron con una persona en una gasolinera, quien para mí es un ángel, que confió en ellos, y les brindó la atención para conseguir un carro, y llegaron a mi casa. Yo hablé con la persona para tratar de sondearlo, para ver si no era algo, pues, que jueguen con la mente de uno, y no fuera la persona me decía: ‘no se preocupe, ya van en camino, son dos mujeres, un varón y un niño;’ y pues, entonces, en esos momentos, esos minutos, esperar para ver si era cierto. Y llegaron. Gracias a Dios fue un final feliz”, narró.

Los afectados se presentaron acompañados de sus familiares, quienes les dieron apoyo.

Entrevistado en las instalaciones de la dependencia, el padre de Jimena dijo desconocer el motivo del plagio, y explicó que los niños presentan buen ánimo y parecen tranquilos.

“La noticia se nos dio cuando mi hija habló con el papá de mi yerno, porque fue el único teléfono del que se acordaron; él me habló por teléfono cuando ellos ya habían tomado el taxi para llegar a casa, entonces ya nomás los esperé. Al principio pensamos que nos querían bromear, o extorsionar, pero gracias a Dios se dieron las cosas”.

La menor Julia Isabella, de año y medio de edad e integrante de la familia, fue asegurada en el municipio de La Barca, el jueves. La niña fue localizada mediante un operativo de búsqueda individualizada, y se pudo dar con su paradero en un predio abandonado del municipio, donde se le colocó un mensaje escrito con pluma, en el que se señalaba su nombre y datos de familiares en Guadalajara.

De acuerdo a las primeras investigaciones, los policías municipales de Acatic, en al menos tres patrullas, retuvieron a los integrantes de la familia Villaseñor Romo cuando circulaban a bordo de una camioneta Mazda. Después los habrían entregado a miembros de la delincuencia organizada.

Los siete policías municipales detenidos sostendrán la audiencia de vinculación a proceso el sábado. Falta detener a un elemento que logró fugarse.