Morena-Guerrero anuncia caravana a la Ciudad de México en defensa de Félix Salgado

Acapulco, Guerrero. El dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, anunció una caravana motorizada desde Guerrero hasta la Ciudad de México, para protestar en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) contra la cancelación de la candidatura a gobernador de Félix Salgado Macedonio.

Este viernes, un grupo de ciudadanos se manifestaron en las inmediaciones del asta de la bandera de Acapulco, para exigir que se restituya la candidatura de Salgado Macedonio.

A la protesta llegaron el aspirante a gobernador y Rodríguez Saldaña.

Félix Salgado agradeció “la solidaridad y el trabajo de protesta de los guerrerenses contra la acción arbitraria del INE”.

Sin embargo, advirtió que desde los poderes políticos pretenden quitarle la voz a él y a la ciudadanía.

“Hay quienes no quieren que hagamos esto, dicen que estamos convocando a la violencia, que estemos hablando para ellos es violencia; nosotros tenemos derechos constitucionales que nos dan libertad de expresión y hasta eso, ya no quieren que hablemos, nos atracan y nos quieren callar, pero no nos vamos a dejar”, expuso Salgado Macedonio.

Afirmó que se mantendrá en la lucha porque tiene el apoyo de las dirigencias nacional y estatal de Morena, pero sobre todo, porque cuenta con el respaldo del pueblo de Guerrero.

“Pero una cosa les digo, tengan la fe y la confianza de que la candidatura será regresada porque nos asiste la razón y el Derecho”, sentenció.

“Del otro lado”, dijo, “están la sinrazón y la falta de Derecho”.

Reiteró que el INE no es un árbitro, sino un jugador “chapucero, de esos que meten zancadillas, que no saben jugar con lealtad, con decoro y quiere en la mesa ganar una elección”.

Salgado agregó que recuperará la candidatura y que se medirá con sus adversarios “en el campo de batalla”, porque será el pueblo quien elegirá a su gobernante, no siete consejeros del INE.

Después de participar en la protesta, él junto con el dirigente estatal de Morena ofrecieron una conferencia de prensa, y desde ahí, Rodríguez Saldaña anunció una caravana motorizada de Guerrero hacia la Ciudad de México.

La caravana partirá el domingo a las siete de la mañana, del asta bandera de Acapulco hasta la sede del INE en CDMX.

Rodríguez también fijó postura respecto al proyecto publicado la noche del jueves por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual propone devolver al INE el caso de Félix Salgado.

El dirigente partidista lamentó la publicación del proyecto, pues consideró que el TEPJF está generando especulación.

“La justicia no debe ser un juego mediático, debe dar certeza”, sentenció.

Por su parte, Salgado Macedonio confió en que los magistrados resolverán apegados a Derecho.

“Ya depende del resultado, nos vamos a volver a reunir para informar las actividades que vamos a tener; no se le puede retirar la candidatura a nadie porque eso, aparte de inmoral y grosero, es anticonstitucional”, dijo.