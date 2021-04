Me aplicaré la vacuna COVID de AstraZeneca: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que se aplicará la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca.

“Sí me corresponde (aplicarme) AstraZeneca. Ya se ha demostrado que no tiene riesgos la vacuna, que son mínimos para el beneficio que causa, y como fue la que se aplicó aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, esa es la que me voy a poner”, dijo el presidente durante la ‘mañanera’.

“No sé si vaya a un centro de vacunación, siempre y cuando ayude para que la gente tenga confianza, no está de más decir que hace falta la vacunación, que vacunarnos nos protege y no hay que tener temor”, puntualizó

Reiteró que no se ha registrado ningún caso grave por reacción a alguna de las vacunas.

Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la vacuna contra COVID-19 elaborada por AstraZeneca no representa riesgos para la salud, por lo que se continuará con su utilización en el país.