Papá de Meghan Markle deberá ser sometido a un examen psiquiátrico, ordena jueza de EU

La Policía Nacional de Filipinas (PNP) confirmó la existencia de material de abuso sexual infantil en varios de los dispositivos hallados en la vivienda de Thomas Markle.

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, deberá someterse a un examen psiquiátrico tras ser detenido por presunta posesión de pornografía infantil, ordenó un juez estadounidense, de acuerdo con información de la agencia AFP.

La orden tiene fecha del viernes y describe que la jueza Lindsay Griffin cita el “estado de salud”, “edad avanzada” y “falta de memoria” de Thomas Markle para justificar el examen psiquiátrico.

El viernes, un juez federal de EU concedió a Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, la libertad bajo fianza y arresto domiciliario, según la cadena CNN.

Según la citada fuente, Markle Sr. no podrá viajar fuera del distrito medio de Florida ni del distrito central de California, ante el que se espera que comparezca próximamente.

¿Qué sabemos de la detención de Thomas Markle?

El acusado, de 82 años, fue arrestado por agentes del FBI en Lakeland, en Florida, donde vivía en una clínica especializada en el cuidado de la demencia.

Markle Sr. está acusado de posesión de material de abuso sexual infantil, “incluyendo fotografías en las que aparece con niñas menores de edad”, informó en un comunicado el primer fiscal adjunto de los Estados Unidos, Bill Essayli.

El FBI reveló que halló aproximadamente 78 artículos, incluyendo diapositivas, negativos de película y libros que contenían material presuntamente sexualmente explícito en dos depósitos del área de Los Ángeles que el acusado alquiló durante casi dos décadas.

Este descubrimiento se produjo a raíz de la apertura de una investigación en Filipinas, donde Markle Sr. vivió hasta mediados de 2026, antes mudarse a Lakeland.

¿Cuánto tiempo pasaría en la cárcel el padre de Meghan Markle?

En Filipinas, las autoridades habían intervenido cerca de 7 mil 500 fotografías y un video, todos de menores de edad, niños y niñas, de ascendencia asiática, latina y europea, con edades de entre 10 y 11 años, en la residencia de Markle en la ciudad de Cebú, tras una denuncia de uno de los hijos del arrestado, Thomas Markle Jr.

De ser declarada culpable, Markle Sr. se enfrentaría a una pena máxima legal de 20 años de prisión federal.

Meghan Markle aseguró el pasado 23 de octubre en una carta remitida al medio británico The Sun que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre, después de que la Policía británica se las trasladara, y que por eso cortó la relación y le impidió contacto con sus hijos.

*Con información de EFE