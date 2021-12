Meghan Markle gana batalla legal contra medios británicos

Tras varios meses en litigio luego de que algunos medios británicos publicaron en sus páginas la carta que Meghan Markle escribió a su padre, Thomas Markle, en 2018, el Tribunal de Apelaciones de Londres le dio la razón a la duquesa de Sussex.

Associated Newspapers Limited (ANL), editora de Daily Mail, Mail on Sunday y MailOnLine, pidió por medio de un recurso presentado este jueves que se sometieran a juicio dos fallos anteriores que se resolvieron de forma sumaria en un proceso más corto, al considerar el juez que las pruebas eran claras a favor de Markle.

De acuerdo con los magistrados Geoffrey Vos, Victoria Sharp y David Bean, el contenido de la carta era personal y privado, por lo que no eran asuntos de legítimo interés público. Así, ratificaron la condena del Tribunal Superior a la editora Associated Newspapers Limited, quienes aseguraron en su defensa que su exjefe de prensa, Jason Knauf, revisó el contenido porque Meghan sabía que podía ser filtrado a la prensa. El argumento no funcionó y los abogados de Markle expresaron a los jueces que ese no era el propósito al escribirla.

Por medio de un comunicado, la esposa del Príncipe Harry manifestó que en todo el proceso trató a la demanda como un parámetro de qué era lo correcto o incorrecto. “El acusado lo ha tratado como un juego sin reglas. Cuanto más lo alargaran, más podrían tergiversar los hechos y manipular al público (incluso durante la apelación en sí), haciendo un caso sencillo extraordinariamente complicado para generar más titulares y vender más periódicos, un modelo que premia el caos por encima de la verdad”, manifestó.

Asimismo, declaró que si bien es una victoria a su favor, también para cualquier ciudadano que alguna vez haya sentido miedo de defenderse. “En los casi tres años desde que comenzó todo esto, he sido paciente frente al engaño, la intimidación y los ataques calculados. Hoy, los tribunales fallaron a mi favor, nuevamente, cimentando que el Mail on Sunday, propiedad de Lord Jonathan Rothermere, ha violado la ley”.

Con información de EFE