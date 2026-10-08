‘Está que arde’: EU reporta el septiembre más caluroso desde hace 132 años

Las noches también marcaron un récord: la media de las temperaturas mínimas superó la de septiembre de 2019, la más alta hasta entonces.(Shutterstock).

Estados Unidos tuvo el mes pasado el septiembre más caluroso desde que comenzaron los registros, hace 132 años, con una temperatura media de 20,8 grados centígrados, informó este jueves la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

La media del territorio contiguo, que abarca todos los estados salvo Alaska y Hawái, estuvo 2,6 grados centígrados por encima del promedio del siglo XX y superó el récord anterior, de 1998, que era de 20,5 grados centígrados.

Septiembre es el cuarto mes de 2026 que bate su propio récord de calor, después de marzo, julio y agosto, y el vigésimo consecutivo que tiene temperaturas por encima del promedio del siglo XX, una racha que comenzó en febrero de 2025.

De hecho, julio fue el mes más caluroso en la historia de Estados Unidos desde que hay registro, con una temperatura promedio de casi 25 grados centígrados.

Sobre el noveno mes del año, las noches también marcaron un récord: la media de las temperaturas mínimas superó la de septiembre de 2019, la más alta hasta entonces.

Más del 30 % del territorio contiguo, donde viven unos 80 millones de personas, reportó las noches de septiembre más cálidas desde que hay mediciones, según la NOAA.

Amplias zonas de las Grandes Llanuras del sur y del centro y del valle del Misisipi tuvieron temperaturas récord, mientras que partes del norte de California y del noroeste del país quedaron por debajo de la media.

¿Cuáles fueron los estados que tuvieron el septiembre más caluroso?

Ocho estados tuvieron su septiembre más caluroso desde que hay registros, y cinco de ellos (Arkansas, Illinois, Kansas, Misuri y Oklahoma) superaron marcas que databan de las décadas de 1920 o 1930.

La sequía afectaba el 29 de septiembre a cerca del 59 % del territorio contiguo y al 89 % de la región sur, su mayor extensión allí desde octubre de 2000, según el U.S. Drought Monitor (Monitor de Sequía) citado por la NOAA.

La NOAA considera probable que octubre sea más cálido de lo normal en gran parte del oeste y del norte de las Grandes Llanuras, así como en la costa del golfo de México y en Florida.