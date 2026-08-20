La ‘mano que mece la cuna’ de Trump: ¿Quién es Natalie Harp, asesora más cercana al presidente?

Una colaboradora cercana de Donald Trump se encuentra en el centro de un desagradable enfrentamiento entre la Casa Blanca y el senador Jon Ossoff, después de que el legislador demócrata provocara la ira de la administración por destacar la estrecha relación que la asistente mantiene con el presidente.

Natalie Harp, asistente ejecutiva del presidente, es poco conocida por el público, pero siempre está presente junto a Trump, tanto en la Casa Blanca como durante sus viajes de fin de semana a sus propiedades de golf.

A Harp se la considera una especie de filtro, encargada de seleccionar los artículos de noticias, las publicaciones en redes sociales y los mensajes que Trump lee.

Harp saltó a la palestra pública después de que se informara de que fue una de las pocas personas que acompañaron a Trump en un vuelo secreto desde Turquía el mes pasado, mientras que secretarios del gabinete, asesores de alto rango, personal militar y periodistas viajaron sin saberlo en otro avión debido a amenazas iraníes no especificadas.

El episodio desató un intenso escrutinio sobre la relación del presidente con una joven asistente ejecutiva y la importante influencia que ella ejerce. La rápida y contundente reacción de la Casa Blanca también evidenció hasta dónde están dispuestos a llegar Trump y sus asesores para defender a Harp.

Nacida y criada en el seno de una familia californiana cristiana, Harp, de 35 años, se ha convertido en una figura clave en la vida cotidiana de Trump, le acompaña a todas partes y es conocida como “la impresora humana”, porque siempre lleva una impresora portátil para dar en papel al presidente publicaciones sobre él que puedan interesarle.

Tal y como han mostrado videos tomados durante la campaña de las presidenciales de 2024, Harp parece ser además una de las persona que escribe los controvertidos mensajes que el magnate neoyorquino publica en su red social Truth Social, también en el centro de la polémica estos días por el plan de transmitirlos por adelantado a inversores de Wall Street a cambio de una suscripción.

¿Quién es Natalie Harp, asistente ejecutiva de Trump?

Natalie Harp entró por primera vez en la órbita de Trump en 2019 después de elogiarlo por firmar una ley que daba a los pacientes acceso a ciertos tratamientos médicos no aprobados, una medida que, según ella, le permitió obtener un tratamiento experimental para el cáncer de hueso.

Dio un discurso en la Convención Nacional Republicana de 2020 y trabajó brevemente como presentadora para la cadena de noticias de derecha One America News Network antes de convertirse en la asistente personal de Trump en 2022.

Durante la campaña de 2024, Harp acompañó a Trump en sus viajes, imprimiéndole documentos para que los revisara —siguiendo la costumbre del presidente de asimilar las noticias— y fue apodado el “impresor humano”. La devoción de Harp por el presidente es profunda, según los periodistas del New York Times, Maggie Haberman y Jonathan Swan.

Fragmentos de su libro “Cambio de régimen: Dentro de la presidencia imperial de Donald Trump” revelaron que parte del trabajo de Harp consistía en proporcionar un flujo constante de noticias positivas y publicaciones en redes sociales que “solía leer en voz alta”. Los autores también informaron que Harp “escribía cartas de admiración a Trump que dejaba en sus espacios personales”. Una de ellas decía: “Eres todo lo que me importa”.

Al preguntársele por qué había mencionado específicamente a Harp durante una entrevista en MSNOW, Ossoff dijo que era un comentario sobre la composición del personal de la Casa Blanca de Trump.

“La cuestión es que estamos en tiempos de guerra”, dijo Ossoff el lunes, “y él se refugia en esta burbuja de asesores del Ala Oeste que son su manta de seguridad para que se sienta bien consigo mismo”.

La naturaleza de su relación también ha reavivado la atención sobre la Primera Dama Melania Trump y su relativa ausencia del foco mediático. Si bien históricamente ha mantenido una agenda pública considerablemente reducida, Melania también se ha ausentado de algunos eventos recientes de alto perfil, incluido un servicio conmemorativo en Washington en honor al fallecido senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, y la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que tuvo que ser reprogramada a finales de julio.

La última aparición pública de Melania Trump tuvo lugar el 19 de julio en Nueva Jersey, cuando acompañó al presidente y a miembros de su familia a la final de la Copa Mundial de la FIFA. Está previsto que comparezca en la Casa Blanca el jueves para anunciar una iniciativa conjunta con IndyCar, Fox Corp. y dos universidades para ampliar las oportunidades educativas a los niños en hogares de acogida.

El reclamo de Jon Ossoff sobre Natalie Harp y Trump

Ossoff, que busca la reelección al Senado en noviembre y es visto como un posible aspirante demócrata a la presidencia en 2028, pareció tocar un punto sensible el domingo en un mitin. El senador criticó al presidente, diciendo que en lugar de concentrarse en sus deberes como comandante en jefe, Trump se contentaba con “construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador aparentemente indefenso obsequiado por el emir de Qatar”, en referencia a los proyectos de construcción de Trump y su uso del lujoso Air Force One que le regaló Qatar a TRump.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, respondió el lunes a X, escribiendo que “en lugar de degradar a las personas trabajadoras que sirven a su país, Jon debería mirar en lo más profundo de su ser y preguntarse por qué es una persona miserable que odia este país”. Calificó a Ossoff de “demócrata radical y extremista”, utilizando un insulto que Trump ha usado para el partido rival.

Al ser preguntado sobre los comentarios de Ossoff en el Despacho Oval el lunes, Trump se burló del senador comparándolo con el personaje cómico Pee-wee Herman. Luego, cambió de tema para hablar de sus planes para un lujoso salón de baile en la Casa Blanca y arremetió contra el periodista que le hizo la pregunta.

Con información de EFE.