Luigi Mangione, acusado por asesinato de CEO de UnitedHealth, alegará que sufría ‘perturbación emocional’

Luigi Mangione planea alegar una defensa psiquiátrica en su juicio estatal por asesinato, donde se le acusa de haber disparado mortalmente contra Brian Thompson, ejecutivo de UnitedHealth Group Inc., a las afueras de un hotel en el centro de Manhattan en diciembre de 2024.

El juez neoyorquino Gregory Carro declaró en una audiencia el miércoles que Mangione intentará presentar pruebas que demuestren que sufría un trastorno emocional grave en el momento del homicidio. Esta defensa es válida ante un cargo de asesinato en el estado de Nueva York y, de tener éxito, podría resultar en cargos menores, como homicidio involuntario.

Mangione está acusado de asesinato en segundo grado en el caso que acaparó titulares nacionales tanto por el asesinato de Thompson como por la intensa búsqueda que culminó días después en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania. A pesar de la naturaleza atroz del crimen, Mangione se ha convertido en un héroe popular para muchos que afirman que expresó su indignación contra el sistema de salud.

La defensa por trastorno emocional extremo podría ser una de las pocas opciones viables para Mangione, quien enfrenta décadas de prisión si es declarado culpable en un caso de gran repercusión mediática donde, según los fiscales, las pruebas son abrumadoras. Cuentan con videos del tiroteo en la acera, huellas dactilares y pruebas balísticas, así como escritos en los que Mangione supuestamente expresó su deseo de asesinar a un ejecutivo del sector salud.

“Lo cierto es que tiene un caso complicado”, dijo Gary Galperin, profesor adjunto de la Facultad de Derecho Cardozo en Nueva York. “El fiscal tiene una libreta, un arma y otras pruebas”.

Además del caso estatal, Mangione, de 28 años, también enfrenta un juicio federal por acoso por el asesinato de Thompson frente a un hotel de Manhattan. El graduado de la Ivy League se ha declarado inocente en ambos casos. El juicio estatal está programado para comenzar el 8 de septiembre.

Los abogados de Mangione se negaron a revelar, ni en el tribunal ni después de la audiencia, qué pudo haber causado sus problemas emocionales.

Archivos del caso Luigi Mangione están ‘bajo secreto’

En la audiencia, Carro dijo que los abogados de Mangione habían notificado al tribunal en septiembre que planeaban utilizar una defensa psiquiátrica, pero que los documentos y transcripciones relacionados están bajo secreto de sumario.

El caso ha generado un gran interés en los medios de comunicación, que solicitaron a Carro que hiciera públicos los documentos. El juez afirmó que lo haría «en breve». Es probable que dichos documentos arrojen luz sobre el estado emocional de Mangione en el momento del tiroteo.

En última instancia, el juez deberá decidir si las circunstancias de Mangione cumplen con los requisitos para que un jurado escuche la defensa. Los abogados de Mangione podrían argumentar que el dolor físico derivado de una lesión en la espalda y su frustración con el sistema de salud provocaron su grave alteración emocional en el momento del homicidio.

Esa estrategia es diferente de la defensa tradicional por demencia, que requiere que el acusado demuestre que padece una enfermedad o defecto mental.

Galperin, quien trabajó durante más de 40 años en la fiscalía del distrito de Manhattan, afirmó que la defensa basada en el trastorno emocional es una “elección estratégica” para reducir su posible condena de prisión.

El abogado especuló que Mangione podría decir: “Lo hice, maté intencionalmente a la víctima, sabía lo que estaba haciendo y sabía que estaba mal”.

“Sin embargo, en el momento del homicidio actué bajo la influencia de una perturbación emocional extrema para la cual existía una explicación o excusa razonable”, dijo Galperin, quien no está involucrado en el caso, en una entrevista.

Fiscales piden que abogados de Mangione no tengan ‘sorpresas’ en el juicio

En la audiencia del miércoles, los fiscales se quejaron de que los abogados defensores no habían entregado pruebas que respaldaran sus afirmaciones.

“No tenemos forma de entender cuál es su teoría”, dijo Joel Seidemann, fiscal adjunto del distrito. “La familia de Thompson tiene derecho a que se escuche su caso en los tribunales”, añadió.

Carro afirmó que no permitiría que los abogados de Mangione sorprendieran a los fiscales durante el juicio.

Ahora, los abogados defensores deben proporcionar al fiscal de distrito el nombre de sus peritos, y los fiscales pueden solicitar que Mangione sea evaluado por su propio psiquiatra. Carro indicó que Mangione podría ser evaluado en el Hospital Bellevue de Manhattan.