Junta de Paz de Trump se estrenará en febrero: ¿Cuándo será la primera reunión y qué abordará?

La Junta de Paz, creada por iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver conflictos mundiales, comenzando por el de Gaza, prevé reunirse por primera vez el 19 de febrero en Washington D. C., según informaron funcionarios de la Casa Blanca al medio Axios.

El encuentro servirá además para recaudar fondos para la reconstrucción de Gaza, que ha quedado devastada tras dos años de bombardeos incesantes en el marco del conflicto con Israel.

Según oficiales de la Casa Blanca, que pidieron no ser identificados, la reunión tendrá lugar en el Instituto de Paz de la capital estadounidense.

¿Quiénes integran la Junta de Paz de Trump?

El presidente de Hungría, Viktor Orban, fue el primer líder en confirmar su asistencia a la reunión a través de una breve publicación en redes sociales.

Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto, han aceptado formar parte, mientras que otras naciones, como Francia, España y Suecia, la han rechazado.

La mayoría de los miembros fundadores revelados son aliados de Trump y habían expresado ya su apoyo, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.

El estatuto otorga amplios poderes a su presidente, es decir, Trump, como el derecho de veto o de fijar la agenda, y prevé mandatos permanentes para los mayores contribuyentes financieros.

De Latinoamérica se han sumado Argentina, El Salvador y Paraguay. La membresía permanente en la junta cuesta mil millones de dólares.

Alto al fuego en Gaza

A pesar del alto el fuego en el conflicto de Gaza que fue alcanzado el pasado octubre, siguen reportándose numerosas violaciones del acuerdo.

Al menos 72 mil 027 palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva del Ejército de Israel contra el enclave en octubre de 2023, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad gazatí.

El portavoz de la organización islamista Hamás en Gaza, Hazem Qasim, denunció en un comunicado este sábado que “la continua matanza y destrucción en Gaza” por parte del Ejército de Israel “socava el acuerdo de alto el fuego” impulsado por Estados Unidos.

“Seguir hablando de un alto el fuego en la Franja de Gaza carece de sentido mientras la criminal ocupación sionista continúa con sus crecientes operaciones de matanza y destrucción en toda la Franja”, agregó.

Qasim acusó al Gobierno de Benjamín Netanyahu de “ignorar los esfuerzos de los mediadores (Catar, Egipto y Turquía) y de la Administración estadounidense” y de “burlarse de todos los llamamientos para implementar lo acordado”.

“Insto a todas las partes a ejercer una fuerte presión sobre la ocupación (Israel) para facilitar la entrada del comité de administración de Gaza y permitirle comenzar su labor de brindar ayuda a nuestro pueblo en la Franja”.

Israel todavía no ha permitido la entrada a Gaza del ya creado comité de tecnócratas palestino que debe asumir, en esta segunda fase del acuerdo, la administración diaria del enclave, y que supervisará la Junta de Paz liderada por el presidente estadounidense, Donald Trump.