Mercedes-Benz ‘le hace fuchi’ a Trump: CEO rechaza la propuesta de ‘mudar’ su fábrica de Alemania a EU

El director ejecutivo de Mercedes-Benz rechazó el intento de un secretario del gabinete de Trump de atraer la sede del fabricante a Estados Unidos desde Alemania, donde sus raíces se remontan a la invención del automóvil.

El director ejecutivo de Mercedes, Ola Källenius, afirmó que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, hizo la propuesta hace aproximadamente un año, ofreciendo exenciones fiscales y otros incentivos, dijo en una entrevista con The Pioneer, un medio de comunicación alemán.

Aunque Källenius declinó la oferta, Mercedes-Benz anunció posteriormente sus planes de trasladar la producción de un vehículo utilitario deportivo (SUV) de Alemania a su planta actual en Tuscaloosa, Alabama.

“La estrella ha sido una empresa global durante más de 100 años, pero nuestras raíces están en Suabia”, dijo Källenius, refiriéndose al logotipo de Mercedes y a la región donde se encuentran su sede y varias fábricas. “Esas raíces no pueden, ni deben, arrancarse de la tierra”.

El intercambio descrito por Källenius arroja nueva luz sobre los esfuerzos que ha hecho la administración de Donald Trump para atraer la inversión de empresas europeas a costa de sus países de origen.

Trump acusa ‘desequilibrio comercial’ entre EU y Alemania

El presidente Donald Trump ha criticado durante mucho tiempo el desequilibrio comercial entre Alemania y Estados Unidos en el sector automovilístico y ha lamentado especialmente la proliferación de coches Mercedes en las calles que rodean la Torre Trump.

Mercedes es una de las principales empresas generadoras de empleo en Stuttgart, con fábricas que producen desde sus berlinas insignia, la Clase S, hasta motores para deportivos AMG, agrupadas cerca de su sede central.

Junto con Porsche AG, Robert Bosch GmbH y Daimler Truck Holding AG, el fabricante constituye la columna vertebral del núcleo de la manufactura avanzada de Alemania y es fundamental para el modelo económico exportador del país.

Källenius ha condenado repetidamente la burocracia y los costes laborales alemanes, y ha provocado la ira de los representantes de los trabajadores tras denunciar públicamente las altas tasas de bajas por enfermedad. Durante su mandato, Mercedes ha trasladado parte de su producción a plantas en Kecskemét (Hungría), así como a China y Estados Unidos.