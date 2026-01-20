Nueva tragedia en España: Un muerto y 4 heridos graves tras caer un muro sobre un tren en Barcelona

Servicios de emergencia liberaron a una persona que había quedado atrapada en el interior de un vagón. (Foto: Bomberos de la Generalitat de Cataluña)

En otra tragedia ferroviaria en España, cuatro personas resultaron heridas graves y otras 33 han tenido que ser atendidas por servicios de emergencia tras el accidente ocurrido esta noche al desplomarse un muro de contención sobre un tren de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, en Barcelona, cuyo maquinista ha muerto.

En declaraciones a los medios, el jefe de intervención de los Bomberos explicó que el muro de contención cedió y se desplomó hacia las 21:00 horas, posiblemente debido a las lluvias que han caído en los últimos días.

El muro cayó sobre el primer vagón del tren de cercanías, que ha quedado deformado a consecuencia del impacto y en el que viajaban el grueso de los pasajeros afectados.

En el accidente ha muerto el maquinista del tren y 37 pasajeros han tenido que ser atendidos por los equipos sanitarios de emergencias, cuatro de los cuales han sido evacuados en estado grave a hospitales.

Unas 20 ambulancias han evacuado a los heridos hasta los centros hospitalarios Moisès Broggi, Bellvitge y Vilafranca.

El tren, de la línea R4 de Cercanías, había partido de Sant Vicenç de Calders en dirección a Barcelona.

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, que han movilizado a 75 efectivos y a 35 dotaciones, han evacuado ya a todos los pasajeros del tren, además de liberar a una persona que había quedado atrapada en el interior del vagón afectado.

Luto en España por accidente de trenes en Córdoba

El percance en Cataluña, en el noreste de España, se produjo apenas dos días después de que dos trenes chocaron en el sur del país, dejando al menos 42 muertos y decenas de heridos.

A unos 800 kilómetros de distancia, los servicios de emergencia continuaban con la búsqueda de víctimas del choque del domingo, al inicio de tres días de luto nacional.

El incidente del domingo ocurrió a las 7:45 de la tarde, cuando la parte trasera de un tren que transportaba a 289 pasajeros en la ruta de Málaga a Madrid, se salió de las vías y chocó contra un tren que circulaba en sentido contrario en la ruta de Madrid a Huelva.

La parte delantera del segundo tren, que transportaba a 184 personas, recibió el mayor impacto. Esa colisión hizo que sus dos primeros vagones se salieran de la vía y cayeran por una pendiente de cuatro metros. Las autoridades seguían recuperando más cuerpos este martes.

Las autoridades de salud dijeron que 39 personas seguían hospitalizadas el martes por la mañana, mientras que 83 personas fueron atendidas y dadas de alta.

Con información de AP y EFE.