‘Podrán hacer sus actividades normales’: Esto implica un estado de sitio en Guatemala

Guatemala declaró este domingo un estado de sitio en todo el país por 30 días. En un mensaje transmitido por cadena nacional, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo señaló que no permitirán que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala.

La decisión del mandatario se da luego de que fueron asesinados ocho agentes de la Policía Nacional Civil, atacados en distintos puntos de la capital del país, presuntamente en un ataque coordinado por pandilleros.

Según Arévalo de Leon, los grupos criminales decidieron amotinarse el sábado en varias cárceles y “en represalia a los exitosos operativos” este domingo para retomar el control de las prisiones, los pandilleros atacaron a las fuerzas de seguridad.

“Sabemos quienes están detrás: grupos que se benefician de la corrupción que crecen en las sombras”, que “resisten y buscan infundir terror” porque “este año Guatemala recuperará su sistema de justicia”, expresó el presidente.

¿Qué es un estado de sitio y qué implica?

El estado de sitio permite a las autoridades la detención de cualquier persona sin necesidad de mandamiento judicial y está diseñado para garantizar la seguridad contra el terrorismo o actividades rebeldes. Además, prohíbe las reuniones o manifestaciones.

¿Cómo será la vida en Guatemala los próximos 30 días?

El mandatario recalcó que la declaración del estado de sitio no alterará las “vida cotidiana” de la población ni la “movilidad de la población”, más allá de la suspensión de clases este lunes 19 de enero en el ámbito privado y público.

Policía de Guatemala neutraliza a líder de la pandilla Barrio 18

Con respecto a los motines, las fuerzas de seguridad ya retomaron el control de la cárcel de máxima seguridad denominada ‘Renovación I’, en el sur del país, tras la revuelta registrada el sábado.

La Policía Nacional Civil indicó que se “neutralizó” al líder de la pandilla denominada Barrio 18, Aldo Ochoa, uno de los promotores del motín, quien demandaba su traslado a otra prisión, además de diversas comodidades como aire acondicionado y comida a domicilio.