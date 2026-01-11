Detienen a hombre que incendió la sinagoga más grande de Mississippi: Acusan antisemitismo y terrorismo

Autoridades acusaron el incendio de la sinagoga de Misisipi como un acto de terrorismo.

Un sujeto incendió, en un posible acto antisemita, la mayor sinagoga de Jackson, la capital de Mississippi, templo conocido en el sur de Estados Unidos por haber padecido un ataque del Ku Klux Klan en 1967 porque su rabino apoyaba los derechos civiles.

El incendio ocurrió este domingo 11 de enero a las 3:00 horas, tiempo local, donde los bomberos extinguieron el fuego momentos después, pero las llamas destruyeron partes de la sinagoga, a donde llegaron el FBI, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Fuerza Conjunta de Trabajo Antiterrorismo.

“Los actos de antisemitismo, racismo, y odio religioso son ataques a Jackson en su conjunto, y se tratarán como actos de terror contra la seguridad de los residentes y su libertad de culto”, manifestó el alcalde, John Horhn, en un comunicado.

Por ahora, las autoridades no han detallado la identidad ni el motivo del atacante, por lo que aún se desconoce si investigarán el incidente como un crimen de odio o un acto de terrorismo, aunque ya han determinado que fue un “incendio premeditado”.

El Comité Judío Estadounidense (AJC, en inglés) consideró que “este acto de odio es solo el más reciente síntoma de una peligrosa subida del antisemitismo que afrontan las comunidades judías a lo largo del país y el mundo”.

“Aunque nadie quedó herido, la sinagoga quedó ampliamente dañada, varios pergaminos de la Torá se destruyeron, y la congregación, la única sinagoga en Jackson, estuvo forzada a cancelar los servicios de forma indefinida”, lamentó el AJC en un comunicado.

Además, el congresista federal Ritchie Torres resaltó la importancia histórica de la sinagoga, al citar que el Ku Klux Klan la bombardeó en 1967 en una “campaña de terror” contra el rabino Perry Nussbaum por estar aliado con el Movimiento por los Derechos Civiles.

Autoridades informaron que ayudarán con la reconstrucción de la sinagoga incendiada. (AP)

Un informe del FBI reportó en agosto pasado un crecimiento anual del 5.8 por ciento en los ataques antisemitas en Estados Unidos en 2024, además de revelar que los judíos son blanco del 70 por ciento de los ataques de odio motivado por la religión, según el AJC.

Detienen a sospechoso por incendio de sinagoga en Mississippi

Una persona fue detenida después de que un incendio arrasara una sinagoga en Mississippi, dañando gravemente la histórica casa de culto en lo que las autoridades calificaron de acto premeditado.

Las fotos mostraron los restos carbonizados de una oficina administrativa y la biblioteca de la sinagoga, donde varios Torás fueron destruidos o dañados.

El alcalde de Jackson, John Horhn, confirmó que una persona fue detenida tras una investigación que también incluyó al FBI y al Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo.

“Los actos de antisemitismo, racismo y odio religioso son ataques contra Jackson en su conjunto y serán tratados como actos de terrorismo contra la seguridad de los residentes y su libertad de culto”, declaró Horhn en un comunicado.

No proporcionó el nombre del sospechoso ni los cargos que enfrenta. Un portavoz del FBI de Jackson dijo que están “trabajando con socios de las fuerzas del orden en esta investigación”.

Un hombre fue detenido por el incendio de una sinagoga en Misisipi. (AP)

“Esa historia nos recuerda que los ataques a las casas de culto, cualquiera que sea su causa, golpean el corazón de nuestra vida moral compartida”, indicó CJ Rhodes, un destacado pastor bautista negro en Jackson, en una publicación de Facebook.

“Esto no fue vandalismo al azar, fue un ataque deliberado y dirigido a la comunidad judía”, señaló Jonathan Greenblatt, CEO de la Liga Antidifamación, en un comunicado.

“Que haya sido atacada nuevamente, en medio de un aumento de incidentes antisemitas en todo Estados Unidos, es un recordatorio contundente: la violencia antisemita está escalando y exige una condena total y una acción rápida de todos”, añadió Greenblatt.

La congregación aún está evaluando los daños y ha recibido apoyo de otras casas de culto, dijo Michele Schipper, directora ejecutiva del Instituto para la Vida Judía del Sur y expresidenta de la congregación. La sinagoga continuará con sus programas y servicios regulares de adoración para el Shabat, probablemente dentro de una de las iglesias locales.

“Estamos devastados pero listos para reconstruir, y estamos muy agradecidos por el apoyo de la comunidad”, apuntó Schipper.

Con información de EFE y AP.