(VIDEOS) Fuerte sismo de magnitud 6.6 sacude la costa de Taiwán: ‘La mayoría no salió’

Taiwán se ubica sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta. (Foto: Centro Sismológico Euromediterráneo)

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que un terremoto de magnitud 6.6 sacudió Taiwán, justo frente a su costa noreste el sábado por la noche.

El sismo ocurrió a las 11:05 de la noche, hora local, a 32 kilómetros (20 millas) de la ciudad costera de Yilan. Se sintieron temblores en toda la isla, incluyendo en la capital, Taipéi, donde los edificios se sacudieron.

El USGS indicó que el movimiento ocurrió a una profundidad aproximada de entre 67 y 72.8 kilómetros, lo que provocó fuertes sacudidas en las regiones del norte y el este.

‘Estaba asustado’: Así se vivió el terremoto de 6.6 en Taiwán

Un residente del condado Yilan describió cómo un edificio se sacudió primero verticalmente y luego horizontalmente.

“Continuó sacudiéndose por un tiempo. Luego salí corriendo, pero la mayoría de la gente no salió. Estaba asustado”, dijo.

El epicentro se ubicó a 70 kilómetros (43 millas) de profundidad, y no había informes inmediatos de daños generalizados o víctimas. La televisión local mostró televisores colgantes balanceándose dentro de un edificio de oficinas, y productos de limpieza derramados y botellas rotas que habían caído de los estantes de un supermercado.

En una publicación en redes sociales, el presidente taiwanés William Lai Ching-te instó a los residentes a estar alerta ante posibles réplicas.

¿Por qué Taiwán es una de las zonas más sísmicas de Asia?

Taiwán se ubica sobre el ‘Cinturón de Fuego del Pacífico’, en la zona de interacción entre la placa del mar de Filipinas y la placa euroasiática, una colisión que acumula mucha tensión y provoca terremotos frecuentes.

En los últimos diez años se han registrado al menos tres terremotos de magnitud 6.6 o superior en un radio de 300 kilómetros de este epicentro, incluido el devastador evento de magnitud 7.4 que sacudió la zona de Hualien el 3 de abril de 2024, con al menos 19 muertos, más de un millar de heridos, daños estructurales extensos y un pequeño tsunami local en la costa este.

Con información de EFE y AP.