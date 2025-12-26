(VIDEO) Así atacó EU a ISIS en Nigeria: ‘Perfecto, como EU sabe hacerlo’, ‘presumió’ Trump

Nigeria confirmó los “golpes de precisión contra objetivos terroristas” en colaboración con el gobierno de EU. (Especial).

En Navidad, mientras la mayor parte del mundo descansaba y disfrutaba estar reunido con su familia, el presidente Donald Trump informó que Estados Unidos bombardeó campamentos del grupo terrorista ISIS en Nigeria.

Pete Hegseth, secretario de Guerra, dijo que apoyaba los ataques, que consistieron en lanzar una decena de misiles Tomahawk desde un barco de la armada estadounidense en el Golfo de Guinea.

El ataque al campamento de ISIS fue dirigido por el Departamento de Guerra y Trump los describió como “lanzamientos numerosos y perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacerlo”.

En redes sociales comenzaron a circular videos de los momentos en que los misiles de EU atacaron a ISIS.

“Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria”, publicó Trump en su red Truth Social.

¿Cómo atacó EU a Nigeria en Navidad?

El ataque del que ‘presumió’ Trump en Navidad, fue una operación de seguridad e inteligencia realizada en colaboración con el gobierno de Nigeria, que ha tenido dificultades para contener el aumento de los ataques terroristas en algunas regiones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nigeria confirmó los “golpes de precisión contra objetivos terroristas” y afirmó que el país sigue comprometido con socios internacionales, incluido EU, para enfrentar la “persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento”.

Trump ya ha designado a Nigeria como País de Especial Preocupación por los temores sobre la seguridad de los cristianos en el país. El senador republicano Ted Cruz, aliado de Trump, también ha presionado al Congreso para que designe al país africano como violador de la libertad religiosa.

Los ataques contra campamentos de supuestas milicias afiliadas al Estado Islámico provocaron“múltiples” víctimas en el estado de Sokoto.

La semana pasada, EU lanzó ataques aéreos a gran escala a más de 70 objetivos en Siria en respuesta a un ataque mortal contra fuerzas estadounidenses, que el presidente atribuyó al grupo Estado Islámico.

Con información de EFE y Bloomberg.