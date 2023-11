Israel compara a Hamás con el grupo terrorista Isis: ¿En qué se diferencian?

‘Hamás es ISIS’ se ha convertido en un mantra israelí durante la última guerra en Gaza. Desde el sangriento ataque de Hamás el 7 de octubre que desencadenó el conflicto, los líderes y comandantes israelíes han comparado al grupo militante palestino con el grupo Estado Islámico en prácticamente todos los discursos y declaraciones públicas.

Señalan la masacre de cientos de civiles por parte de Hamás y comparan su misión de derrotar a Hamás con la campaña encabezada por Estados Unidos para derrotar al EI en Irak y Siria.

“Hamás es ISIS”, declaró el primer ministro Benjamín Netanyahu justo después del ataque. “Y así como las fuerzas de la civilización se unieron para derrotar a ISIS, las fuerzas de la civilización deben apoyar a Israel para derrotar a Hamás”.

Pero en muchos sentidos, estas comparaciones fallan al ignorar los orígenes locales y la base de apoyo a Hamás en la sociedad palestina, y al suponer que este movimiento profundamente arraigado puede ser extinguido como un incendio forestal.

Es posible que estos errores de cálculo ya hayan generado expectativas poco realistas de victoria en Israel. También complican los incipientes esfuerzos de Estados Unidos y otros mediadores internacionales para poner fin a la guerra, que ha devastado Gaza, desplazado a más de las tres cuartas partes de su población y matado a más de 13,300 palestinos, según las autoridades sanitarias del territorio gobernado por Hamás.

Aquí se ofrece una mirada más cercana a las campañas contra estos grupos militantes tan diferentes y lo que podrían significar para la invasión terrestre de Israel y el futuro de Gaza.

¿Es Hamás lo mismo que el grupo del Estado Islámico?

Las violentas imágenes del 7 de octubre recordaron las escenas de crueldad desatadas por el grupo Estado Islámico durante su breve califato autoproclamado en Irak y Siria hace casi una década.

En un ataque sin precedentes, los combatientes de Hamás irrumpieron en comunidades israelíes, mataron a familias enteras mientras se refugiaban en sus hogares, quemaron vivas a personas y tomaron unos 240 rehenes, entre ellos personas mayores y niños pequeños. Las autoridades israelíes dicen que al menos 1,200 personas murieron, algunas de las cuales fueron tan mutiladas que aún no han sido identificadas.

En una entrevista a finales de octubre con una estación de televisión libanesa, Ghazi Hamad, un alto funcionario de Hamás, dijo que el ataque del 7 de octubre fue simplemente “la primera vez” y prometió ataques similares en el futuro destinados a aniquilar a Israel.

“Debemos castigar a Israel y lo haremos una y otra vez”, dijo al canal libanés LBC.

Si bien el grupo Estado Islámico también llevó a cabo matanzas espantosas, incluidas decapitaciones y prendiendo fuego a prisioneros vivos, ahí es donde terminan muchas de las similitudes.

Los combatientes del EI eran en su mayoría iraquíes y sirios, pero el grupo también logró atraer miles de reclutas para su movimiento yihadista global de todo el mundo, incluyendo Europa, Asia, Medio Oriente, el norte de África y la ex Unión Soviética. Estos extranjeros a menudo no hablaban el idioma local, eran vistos como forasteros y detestados por las comunidades locales.

El grupo también ha asumido la responsabilidad de una serie de ataques mortales en toda Europa, incluidos París y Bruselas.

En cambio, Hamás es un movimiento exclusivamente palestino. Sus miembros son palestinos y su ideología, aunque violenta, se centra en liberar lo que dice que es tierra ocupada mediante la destrucción de Israel. Si bien Israel y sus aliados occidentales lo consideran un grupo terrorista, sus ataques mortales se han centrado en objetivos israelíes.

El gobierno de Hamás en Gaza

Hamás arrebató el control de Gaza a la Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente, en 2007, un año después de derrotar a los gobernantes de Fatah de la Autoridad Palestina en las elecciones legislativas.

Durante sus 16 años de gobierno, Hamás construyó un sistema de gobierno que incluye no sólo su ala militar, sino también decenas de miles de maestros, funcionarios públicos y policías. El grupo también cuenta con un apoyo significativo dentro de Cisjordania y un liderazgo exiliado repartido por todo el mundo árabe.

Una coalición liderada por Estados Unidos derrotó al EI en Irak en 2017 y en Siria dos años después, aunque el grupo todavía tiene miles de combatientes en células durmientes en ambos países.

Israel ya se ha retractado de sus promesas iniciales de borrar a Hamás de la faz de la tierra. Pero dadas las profundas raíces de Hamás, incluso sus objetivos actuales de destruir sus capacidades militares y de gobierno en Gaza todavía pueden ser demasiado ambiciosos.

Michael Milshtein, experto en asuntos palestinos de la Universidad de Tel Aviv y ex jefe de la sección palestina de la inteligencia militar de Israel, dijo que las comparaciones entre Hamás y el EI funcionan en un contexto limitado, pero por lo demás son engañosas.

“Creo que el eslogan es correcto cuando se intenta expresar y reflejar la brutalidad de Hamás”, dijo. “Pero, por supuesto, estamos hablando de entidades diferentes”.

¿Cuál es el futuro de Hamás?

Hamás se creó durante el primer levantamiento palestino contra la ocupación israelí a finales de los años 1980 y ha sobrevivido a repetidos asesinatos de sus principales líderes y a cuatro guerras anteriores con Israel desde 2008.

Si bien Israel afirma haber infligido graves daños al grupo durante la última guerra, gran parte de su fuerza de combate y su red de túneles parecen permanecer intactas. Su liderazgo en el exilio mantiene relaciones de trabajo con países clave como Egipto y Qatar.

Nathan Brown, un experto en Hamás, dijo que no ve “ninguna manera” de erradicar a Hamás. “Al hablar continuamente de esta manera, los líderes israelíes no sólo están creando expectativas, sino que realmente creo que se están cavando en un hoyo”, dijo. Israel ha expuesto sus demandas de seguridad para una Gaza de posguerra, pero no ofreció ningún plan sobre quién podría gobernar el territorio.

Brown, profesor de ciencias políticas en la Universidad George Washington, dijo que después de una guerra contundente, Hamás podría verse obligado a reinventarse, tal vez controlando los comités de residentes locales o volviendo a ser un grupo militante clandestino. Pero dijo que mantendrá algún tipo de presencia, sin dejar de estar activo en Cisjordania y seguir siendo un actor regional.

“Hamás estará allí”, dijo.

¿Desafío para la diplomacia estadounidense?

Los ambiciosos objetivos de Israel contra Hamás han complicado la tarea de Estados Unidos mientras trabaja con mediadores qataríes y egipcios para poner fin a la guerra.

Se espera que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visite la región a finales de esta semana para discutir, entre otras cosas, los principios para una Gaza de posguerra.

Por ahora, Israel sigue comprometido con sus objetivos. Netanyahu ha prometido atacar a Hamás con “toda la fuerza” de Israel tan pronto como expire el alto el fuego. Esto significaría una expansión de la ofensiva terrestre de Israel hacia el sur de Gaza –donde ahora se concentra la gran mayoría de la población del territorio–, sentando las bases para una operación complicada y sangrienta.

Estados Unidos, que inicialmente respaldó la guerra de Israel en Gaza, ahora está presionando a Israel para que evite víctimas civiles a gran escala o desplazamientos masivos si se reanudan los combates.

Pero como la guerra goza de un amplio apoyo entre el público israelí, Blinken enfrenta una tarea difícil. Aunque los esfuerzos diplomáticos se centran en ampliar el alto el fuego, cualquier fórmula para poner fin a la guerra tendría que permitir a Israel declarar la victoria, incluso si Hamás permanece intacto.

Milshtein dice que derrocar al gobierno de Hamás y destruir su ejército siguen siendo objetivos factibles. Pero cree que hay una creciente conciencia entre los responsables israelíes de que “realmente no podemos hacer que esta organización desaparezca”.