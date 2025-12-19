EU ataca Siria tras amenazas de Trump: ‘No es una guerra, es una declaración de venganza’

Helicóptero de ataque Apache AH-64 durante su preparación para brindar apoyo a la Operación Ataque Ojo de Halcón. (Foto: EFE/ Ejército de EU)

Estados Unidos lanzó ataques aéreos a gran escala contra más de 70 objetivos en toda Siria, dijo el Pentágono el viernes, cumpliendo la promesa del presidente Donald Trump de contraatacar tras la muerte de dos soldados estadounidenses.

“Este no es el comienzo de una guerra, es una declaración de venganza”, declaró el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una publicación en X. “Hoy, perseguimos y matamos a nuestros enemigos. A muchos. Y continuaremos”.

“Hoy temprano, las fuerzas estadounidenses iniciaron la OPERACIÓN ATAQUE OJO DE HALCÓN en Siria para eliminar a los combatientes, la infraestructura y los depósitos de armas del ISIS, en respuesta directa al ataque contra las fuerzas estadounidenses ocurrido el 13 de diciembre en Palmira, Siria.“, escribió Hegseth.

El Comando Central de Estados Unidos afirmó que aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería atacaron la infraestructura y los sitios de armas de ISIS.

“Todos los terroristas que son lo suficientemente malvados como para atacar a los estadounidenses quedan advertidos: SERÁN GOLPEADOS CON MÁS FUERZA QUE NUNCA ANTES SI, DE CUALQUIER MANERA, ATACAN O AMENAZAN A LOS EE.UU.”, escribió Trump en una publicación en las redes sociales, y agregó que el gobierno sirio “apoya plenamente” la operación estadounidense.

Trump cumple amenaza y ordena ataque coordinado en Siria

Trump había prometido anteriormente causar “un gran daño” a los militantes detrás del ataque mortal contra las fuerzas estadounidenses en Siria, del que atribuyó al grupo Estado Islámico.

El Comando Central de Estados Unidos publicó imágenes inusualmente detalladas de los sistemas de armas utilizados en los ataques que indicaban ataques coordinados por la Fuerza Aérea y el Ejército de Estados Unidos.

Las imágenes mostraban aviones F-15E Strike Eagle de Boeing lanzando municiones GBU-31 guiadas por GPS, helicópteros Boeing AH-64 Apache que pueden disparar armas guiadas por láser Hellfire y sistemas de artillería de alta movilidad M142 del ejército de Lockheed Martin Corp., como los utilizados en Ucrania, que disparan una serie de cohetes guiados por GPS.

Las Fuerzas Armadas de Jordania también apoyaron la operación con aviones de combate.

El sábado pasado, dos soldados del ejército estadounidense, junto con un intérprete estadounidense, murieron en el ataque en la ciudad siria de Palmira durante operaciones antiterroristas.

El pistolero fue abatido, según el Comando Central de Estados Unidos. La agencia de noticias estatal siria, Sana, informó el domingo que las fuerzas de seguridad arrestaron a cinco sospechosos en relación con el ataque.

Trump también se ha esforzado por enfatizar que el ataque fue obra del Estado Islámico, no del nuevo gobierno sirio. Palmira está fuera del control de Ahmed al-Sharaa, quien ha prometido unirse a una coalición liderada por Estados Unidos para derrotar al Estado Islámico.

Ataque ocurre a un mes de la visita del presidente sirio a la Casa Blanca

Durante su primer mandato, Trump ordenó dos ataques contra Siria en un intento por erradicar el programa de armas químicas de Bashar al-Asad. En abril de 2017, el ejército estadounidense disparó decenas de misiles Tomahawk contra una base aérea en Siria. Un año después, Trump ordenó ataques contra tres instalaciones vinculadas al programa de armas químicas.

Con los ataques del viernes, Trump ha lanzado importantes acciones militares al menos en tres ocasiones: contra los rebeldes hutíes en Yemen, contra el programa nuclear iraní y contra presuntos narcotraficantes en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental. Por otra parte, su administración también ha mantenido una campaña antiterrorista contra militantes de Al-Shabab en Somalia.

Los ataques ocurren aproximadamente un mes después de que el sucesor de Assad como presidente, al-Sharaa, se reuniera con Trump en la Casa Blanca y lograra un alivio adicional de las sanciones a cambio de una promesa de unirse a una coalición liderada por Estados Unidos para derrotar al Estado Islámico.

La visita de Sharaa culminó una notable transformación diplomática para el exyihadista, cuya captura se había ofrecido hace un año con una recompensa de 10 millones de dólares en Estados Unidos. También marcó la primera visita de un presidente sirio a la Casa Blanca desde la independencia del país en 1946.