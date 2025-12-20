EU ‘hambriento’ de carne: Escasez de ganado toca mínimo histórico y amenaza con cerrar plantas

La administración Trump ha estado abordando los precios récord de la carne de res con una serie de medidas. (Bloomberg).

Las plantas procesadoras de carne estadounidenses están bajo amenaza debido a que el número de ganado destinado a sus instalaciones se mantiene muy por debajo de los niveles históricos, lo que refleja el rebaño más pequeño en más de medio siglo.

El ganado en corrales de engorde estadounidenses, donde se alimenta a los animales hasta que están listos para ser sacrificados, disminuyó un 11 por ciento con respecto al año anterior, alcanzando un mínimo histórico en noviembre, según un informe del Departamento de Agricultura de EU publicado el viernes. Esto sigue a las cifras anteriores de octubre —que suelen ser el mes más fuerte—, que también se situaron en el nivel más bajo del período.

Los inventarios generales de ganado en corrales de engorde al 1 de diciembre bajaron aproximadamente un 2,1 por ciento respecto al año pasado.

La situación, agravada por la suspensión continua de los envíos de ganado mexicano para prevenir la propagación de la mortal plaga del gusano barrenador, supone una gran presión para los procesadores de carne de res, que operan con pérdidas. Además, está sentando las bases para que los filetes estadounidenses sean más caros durante más tiempo, lo que complica los esfuerzos del presidente Donald Trump por reducir los precios récord de la carne de res.

¿Cuáles son los retos de la ganadería en EU?

Tyson Foods Inc., el mayor envasador de carne del país, subrayó las dificultades de la industria el mes pasado cuando anunció que cerraría una planta de carne de Nebraska y reduciría las operaciones a un turno en una instalación en Texas, a aproximadamente 450 millas de la frontera con México.

Al menos otra planta grande y varias regionales más podrían cerrar en los próximos 18 meses debido a la continua presión sobre el suministro, afirmó Hyrum Egbert , experto con casi dos décadas de experiencia en la industria de la carne de res.

Es probable que la presión sea más pronunciada en el sur, donde las plantas suelen abastecerse de ganado vivo de México, pero “no creo que nadie esté exento de ello en este momento”, afirmó.

Tyson no respondió a una solicitud de comentarios.

La administración Trump ha estado abordando los precios récord de la carne de res con una serie de medidas, incluyendo la reciente eliminación de los elevados aranceles a los envíos brasileños.

Sin embargo, aunque se proyecta que las importaciones de carne de res aumentarán un 15 por ciento este año para satisfacer el apetito de los estadounidenses por esta proteína, estas solo representan alrededor del 17 por ciento del suministro del país, según el Departamento de Agricultura de EU y la mayoría de estos suministros son recortes magros que se mezclan con carne estadounidense para obtener carne molida.

Es por eso que muchos ven la frontera sur como clave para bajar el precio de la carne, ya que los envíos desde México involucrarían ganado vivo.

En cuanto a los cortes de carne distintos a la carne molida, “eso requerirá la apertura de la frontera sur”, dijo Darin Parker, presidente de la distribuidora de carne PMI Foods. Eliminar la prohibición es “una medida trascendental que la administración podría tomar”, añadió.

¿El gusano barrenado afecta a la ganadería en EU?

Los envíos de ganado procedentes de México, donde se detectó el gusano barrenador por primera vez hace un año, han estado bloqueados desde julio, tras interrupciones intermitentes que comenzaron en noviembre de 2024.

Esto ha impedido la propagación de una plaga que puede matar al ganado en cuestión de días y que en su momento asoló la industria estadounidense antes de ser erradicada hace décadas. Según el USDA , se han detectado tres casos de gusano barrenador en el estado de Nuevo León, en el norte de México, desde septiembre.

La agencia continúa liderando una respuesta agresiva contra el gusano barrenador en ambos lados de la frontera, declaró un portavoz del USDA. “Si bien estamos logrando avances considerables, aún queda trabajo por hacer”.

A principios de este año, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó condicionalmente los primeros medicamentos para prevenir y tratar el gusano barrenador del ganado, un medicamento inyectable de Zoetis Inc. y una solución tópica de Merck Animal Health.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, declaró en una entrevista con CNN el mes pasado que el principal factor del aumento en los precios de la carne de res es el problema de los envíos de ganado vivo mexicano y el tamaño del hato ganadero estadounidense. A medida que la agencia retoma la tendencia positiva en la contención de la plaga, los puertos eventualmente volverán a abrir y los precios bajarán, afirmó.

Otros sostienen que las importaciones, si bien importantes, no son el principal problema para ayudar a los consumidores estadounidenses. “No es la solución milagrosa para abordar el costo de la carne de res en Estados Unidos”, declaró Nate Rempe, director ejecutivo de Omaha Steaks International Inc., en Bloomberg Television a finales de noviembre. “Reconstruir ese rebaño es el requisito inevitable para aumentar la oferta, y ese no es un proceso rápido”.

En Texas, los ganaderos aún cuidan parte del ganado enviado desde México cuando la frontera estaba abierta, pero “esas cantidades están disminuyendo rápidamente”, afirmó Laphe LaRoe , presidente de la Asociación de Alimentadores de Ganado de Texas .

LaRoe estima que esos suministros estarán casi agotados para finales del primer trimestre, lo que aumentará aún más la presión sobre los operadores de corrales de engorde y las empacadoras de carne.

Los procesadores de carne han estado subiendo los precios para asegurar los suministros mínimos necesarios para seguir operando. El traslado de la planta de Tyson, particularmente en Texas, “reconoce claramente el impacto de la escasez de suministro”, afirmó Altin Kalo, economista jefe de Steiner Consulting Group.