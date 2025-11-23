‘Déspota y fascista’: Zohran Mamdani sostiene opinión sobre Trump, pese a reunión en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump estrecha la mano del alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, viernes 21 de noviembre de 2025, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci)

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, no se retractó de haber calificado de “déspota” y “fascista” al presidente Donald Trump en el pasado, en una entrevista trasmitida el domingo y después de una reunión sorprendentemente amistosa en la Casa Blanca.

El recién electo socialista democrático y el presidente republicano se han criticado ferozmente en el pasado. Trump llamó a Mamdani un “lunático comunista al 100%” en una publicación en redes sociales tras su victoria electoral, y Mamdani ha dicho que Trump ha atacado la democracia. Sin embargo, los dos antagonistas políticos emergieron sonriendo después de la reunión del viernes 21 de noviembre y hablaron de objetivos compartidos.

Presionado sobre sus críticas pasadas durante una entrevista en ‘Meet the Press’ realizada el sábado 22 de noviembre, Mamdani expresó que sus opiniones no habían cambiado.

“Todo lo que he dicho en el pasado, lo sigo creyendo”, manifestó Mamdani. “Y eso es lo que creo que es importante en nuestra política, que no nos alejamos de donde tenemos desacuerdos, sino que entendemos qué es lo que nos lleva a esa mesa, porque no estoy entrando a la Oficina Oval para demostrar un punto o tomar una posición. Estoy entrando allí para cumplir con los neoyorquinos”.

Trump ‘defiende’ a Mamdani ante la prensa

Trump hizo a un lado las críticas de Mamdani e incluso intervino en su defensa varias veces. Cuando un reportero preguntó si Mamdani mantenía sus comentarios de que Trump era un fascista, el presidente intervino antes de que él terminara de responder.

“Está OK. Puedes simplemente decir que sí. ¿De acuerdo?”, dijo Trump. “Es más fácil. Es más fácil que explicarlo. No me importa”.

Preguntado sobre la crítica de fascista en ‘Meet the Press’, Mamdani dijo: “Eso es algo que he dicho en el pasado. Lo digo hoy”.

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, comentó en el programa ‘State of the Union’ de CNN que Trump quiere trabajar con todos los que se preocupan por el futuro del pueblo estadounidense.

“A veces estamos en desacuerdo sobre políticas”, señaló Hassett, “pero creo que el objetivo de mejorar la vida de todos es algo que muchas personas comparten en el lado demócrata y republicano”.

Aunque políticamente distantes, la reunión en la Casa Blanca ofreció beneficios políticos potenciales para ambos hombres. El alcalde entrante pudo reunirse cara a cara con el presidente, y Trump tuvo la oportunidad de hablar sobre la asequibilidad, un tema que es cada vez más importante para los votantes.